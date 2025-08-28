¿El Rally a Argentina? El guiño del presidente de la FIA: "Se lo merece"

El WRC Rally de Paraguay 2025 se lleva a cabo desde el 28 al 31 de agosto y Cadena 3 Argentina está presente para vivir la intensidad del evento.

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayen, que habló con Cadena 3, se encargó también de saludar a todos los equipos, dialogar con los protagonistas y recibir en el lugar al presidente paraguayo Santiago Peña.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la llegada del Rally a Paraguay aseguró: "No es otro país, es 'el país'. Porque la pasión por el automovilismo en Latinoamérica es increíble. La bienvenida es increíble. No es otro país, es el país correcto".

"Yo corrí en Argentina y siempre recuerdo los eventos. Recuerdo cuando llegué. Es bueno estar en un lugar donde te quieren, donde te dan la bienvenida. Y es bueno y es excelente para nosotros también tener al presidente Peña involucrado personalmente y oficialmente. Y eso hace que nuestros rallies sean más importantes", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la posibilidad de que el WRC vuelva al país, el dirigente de la FIA señaló: "En Argentina, no únicamente. Estamos exponiendo nuestras oportunidades en todos los lugares. Estamos abiertos. Realmente, lo sé, Argentina merece el evento. Pero ahora puedo ver un cambio en el WRC y en los miembros de la FIA".

"Si me dices que en nuestra conferencia de ayer tuvimos a 15 delegados de Argentina, es porque ahora están serios con el deporte. Y también tenemos que apoyarlos. No se trata solo de tener un rally. Se trata de tener todo el paquete correcto. Y Argentina lo merece. Argentina tenía campeonatos mundiales. Tenían la Fórmula 1. Argentina no es nueva en el deporte. Eso es un hecho. Pero tenemos que mirar ahora en el mapa del mundo. ¿Necesitamos otro rally en esta parte del mundo? Sí", agregó al respecto.

Además, habló sobre un posible regreso de la Fórmula 1 al país: "Todo es posible. Pero, es difícil. Estoy siendo muy directo. Tenemos a Tailandia, a Turquía y también a Madrid. Es una gran responsabilidad. Tenemos que pensar en eso. Todo es posible. Pero no en 2027".

Fernando Barrionuevo, enviado especial de Cadena 3 a Paraguay