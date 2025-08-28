Agus Vivanco compartió su experiencia como copiloto en el Rally de Paraguay

El WRC Rally de Paraguay 2025 se lleva a cabo desde el 28 al 31 de agosto y Cadena 3 Argentina esta presente para vivir la intensidad del evento. En el primer día, Agustina Vivanco tuvo la oportunidad de ser copiloto del piloto Diego Domínguez, compartió su experiencia en una transmisión en vivo y se mostró entusiasmada por la adrenalina que experimentó durante la prueba.

En el shakedown, un tramo de prueba de cuatro kilómetros, los pilotos tienen 90 minutos para probar sus autos y, en este caso, los copilotos pueden acompañarlos.

La conductora de "Siempre Juntos" mencionó que el proceso de preparación es riguroso. Previamente, se firma un contrato y se enseñan cuáles son las medidas de seguridad correspondientes.

Primera regla para los copilotos: no se puede sacar los brazos ni bajar la ventanilla. Además, hay una vestimenta específica que debe seguirse, que incluye un traje antiflama y un casco, que puede dar una situación de encierro, al menos durante el inicio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El auto llega a 270 y 300 kilómetros por hora y por momentos no hay mucha visibilidad. Pese a la adrenalina, es una experiencia que se disfruta muchísimo.

En cuanto a su desempeño como navegante, Agus contó que mejoró el tiempo de su piloto en el shakedown. "Le mejoré el tiempo nueve décimas. Voy a tener que salir a correr el rally de Paraguay", bromeó la conductora de Cadena 3.

La cobertura de Cadena 3 incluirá todo el desarrollo del rally y los oyentes podrán seguir las actualizaciones a través de las redes sociales de la emisora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Agustina Vivanco.