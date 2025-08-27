En vivo

Cadena 3 en la F1

El guiño de Williams a Franco Colapinto, a un año de su debut en la F1

La escudería británica recordó el momento en sus redes sociales con un mensaje especial. 

27/08/2025 | 16:47Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto vestido de Williams.

El 27 de agosto de 2024 quedó marcado como una fecha histórica para el automovilismo argentino. Ese día, la escudería Williams anunció la incorporación de Franco Colapinto como piloto titular para las últimas nueve carreras de la temporada de Fórmula 1. Un hito que rompió con más de dos décadas de ausencia nacional en la máxima categoría.

Hoy, al cumplirse el primer aniversario de aquella decisión, el equipo británico recordó el momento en sus redes sociales con un mensaje especial:

“Este día, en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada”, publicó la escudería en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de imágenes del anuncio que conmovió a los fanáticos argentinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El piloto, que actualmente transita su primera temporada completa en la F1, respondió con un gesto breve pero significativo: emojis de corazón y manos levantadas, en clara señal de agradecimiento.

El recuerdo de un salto histórico

La llegada de Colapinto a Williams no solo representó un salto personal en su carrera, sino también un renacer para la tradición argentina en la Fórmula 1, huérfana de representantes desde Gastón Mazzacane en 2001. Con apenas 21 años en aquel entonces, Colapinto fue recibido como una promesa y rápidamente ganó el cariño de la hinchada local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo que viene: el GP de Países Bajos

Mientras tanto, la agenda de la Fórmula 1 sigue su curso con el Gran Premio de los Paises Bajos, donde Colapinto volverá a girar este fin de semana en Zandvoort.

Cronograma completo:

Viernes 29 de agosto

Entrenamiento 1: 07:30

Entrenamiento 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Entrenamiento 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el 27 de agosto de 2024? La escudería Williams anunció la incorporación de Franco Colapinto como piloto titular en la Fórmula 1.

¿Quién es Franco Colapinto? Es un piloto argentino que se unió a Williams y actualmente transita su primera temporada completa en la F1.

¿Cuándo se conmemoró el primer aniversario del anuncio? Se conmemoró el 27 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevará a cabo el próximo Gran Premio? En Zandvoort, durante el Gran Premio de los Paises Bajos.

¿Por qué es significativo el anuncio de Colapinto? Marcó el regreso de un piloto argentino a la Fórmula 1 después de más de 20 años de ausencia.

