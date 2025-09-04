Voraz incendio en Totoras: tras agravarse por combustible, controlado el fuego

FOTO: Voraz incendio en Totoras: tras explosión de tanques, el fuego fue controlado.

Una estruendosa explosión sacudió la tranquilidad de la mañana del jueves en Totoras, una localidad santafesina de menos de 10.000 habitantes. En horas de la tarde el fuego era controlado tras arduas tareas bomberiles.

El epicentro del caos fue una playa de camiones, donde un galpón privado se convirtió en el escenario de un infierno de fuego y humo. La detonación, de proporciones impactantes, se originó en tanques que albergaban miles de litros de combustible.

Las llamas, descontroladas en un inicio, generaron columnas de humo que se alzaron al cielo y fueron visibles a varios kilómetros de distancia, alarmando a toda la comunidad.

La magnitud del incendio fue evidente en las primeras imágenes que se viralizaron: un paisaje de destrucción que movilizó a bomberos de la zona. Gracias a su incansable labor, el fuego fue controlado, aunque las tareas de enfriamiento continúan sin pausa.

Lamentablemente, las llamas no se limitaron al predio y alcanzaron viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus residentes.

Si bien la situación es de extrema gravedad, y a pesar de la violencia del siniestro, por el momento no se han reportado víctimas fatales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jefe de Bomberos de Totoras, Giuliano Vignatti, explicó a Cadena 3 que, a pesar del peligro, no se registraron heridos. Sin embargo, se realizó un rescate de una persona que no podía moverse, quien fue evacuada con equipos autónomos para evitar riesgos adicionales.

Los bomberos enfrentaron un desafío considerable debido a la presencia de otros materiales peligrosos en la zona, como tambores de aceite y garrafas. "En total, se reportaron tres vehículos afectados en la calle, de los cuales dos quedaron totalmente quemados".

El trabajo coordinado fue fundamental para contener el incendio. "Fue increíble con la rapidez que llegaron nuestros compañeros", comentó un bombero.

Se utilizó espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas aledañas. "La prioridad era que la gente esté al resguardo", enfatizó el jefe de Bomberos, quien también mencionó que se escucharon explosiones relacionadas con los tanques de combustible, aunque el tanque principal no explotó.

El operativo continuaba con el objetivo de aplacar la temperatura del tanque afectado y evitar cualquier riesgo de explosión. En tanto, se implementarán medidas para contener el derrame y evitar que llegue al sistema cloacal.

Alrededor de 50 efectivos trabajaban para resguardar la seguridad en el lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Agustín Dadamio, Lucas Correa y Gustavo Michienzo, adherente de Cadena 3 Argentina en Totoras.