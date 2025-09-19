Santiago Bulat: "A pesar del superávit, el mercado no confía"

El dólar oficial se cotiza a $1.515 para la venta, mientras que el dólar blue se encuentra al mismo precio. En el contexto económico actual, el riesgo país alcanza los 1.421 puntos. Santiago Bulat, economista y director de Inbex, manifestó en diálogo con Cadena 3 que "el mercado está picante" y enfatizó el descreimiento en Argentina.

A pesar de tener un superávit fiscal y comercial, el mercado desconfía. "El gobierno está tratando de responder con fundamentos, pero el mercado prefiere no tener activos argentinos debido al alto riesgo", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El economista destacó la caída del 50% en las acciones desde el inicio del año y la incertidumbre sobre el pago de los bonos en enero. "El mercado está reventando los activos como nunca", sostuvo, al tiempo que advirtió que "cuando el gobierno dice que va a correr el dólar, el mercado responde que no le cree".

Bulat apuntó a los errores políticos y económicos del gobierno, que complican la situación actual. "El riesgo país ha fluctuado y el mercado ha penalizado la falta de compras de reservas. Pretender que el mercado confíe sin fundamentos firmes es muy complicado".

El economista también mencionó la alta tasa de interés y la intervención del Banco Central. Aseguró que, a pesar de la dificultad, podría haber préstamos externos que ayuden a estabilizar la situación, pero advirtió que ya se están utilizando reservas.

En cuanto a la cotización de los bonos argentinos, mencionó que han llegado a estar a 20 dólares durante el mandato de Alberto Fernández, y ahora están en cerca de 50 dólares. Sin embargo, el pronóstico se mantiene incierto, ya que el mercado podría dar un giro si la situación no mejora.

La conclusión de Bulat es clara: el contexto político y económico requiere medidas urgentes para restaurar la confianza del inversor y estabilizar la economía argentina.

Entrevista de Ahora País