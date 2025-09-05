En vivo

Pronostican mínimas bajo cero: cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba

El meteorólogo Gerardo Barrera habló con Cadena 3 y explicó que se esperan bajas temperaturas en la provincia y varias zonas del centro del país, incluyendo al Gran Buenos Aires. El detalle.

05/09/2025 | 08:56Redacción Cadena 3

FOTO: El invierno se resiste a irse: frío intenso hasta el domingo en Argentina

    El frío aún se resiste en Córdoba: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El meteorólogo Gerardo Barrera advirtió que, a pesar de haber comenzado septiembre, el invierno aún no se despide y el frío seguirá marcando presencia en los próximos días en gran parte del país. 

En diálogo con Cadena 3, explicó que una extensa masa de aire frío proveniente del Pacífico Sur, en la costa de Chile, está enviando "burbujas de aire frío" hacia el continente, afectando especialmente a la Argentina.

"El miércoles comenzó a ingresar este aire frío, que se instaló de a poco. En la región pampeana, esta mañana ya se registraron temperaturas bajo cero en algunos lugares", señaló Barrera. El especialista destacó que el frío se intensificará, con temperaturas que podrían descender a entre 0 y -2°C en varias zonas del centro del país, incluyendo el Gran Buenos Aires, donde se espera una mínima de 1°C.

El pronóstico indica que las mañanas del viernes, sábado y domingo serán particularmente frías, aunque durante el fin de semana el sol acompañará, generando una gran amplitud térmica. "Tendremos tardes agradables, pero las mañanas seguirán frescas, con temperaturas que comenzarán a subir recién después de las 11 de la mañana", detalló Barrera.

El momento más cálido del día se dará entre el mediodía y las 16 horas, aunque las condiciones seguirán siendo invernales.

Sin embargo, el meteorólogo anticipó un cambio para la próxima semana. A partir del lunes, las temperaturas comenzarán a subir primero en el norte del país y luego en el centro-oeste, con valores que podrían alcanzar los 24 o 25°C en provincias como Córdoba, Mendoza y San Juan para el martes y miércoles. "Es una época del año en la que los contrastes térmicos son muy marcados. Pasamos del frío intenso al calor en pocos días", explicó.

Barrera también advirtió que, entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, llegará otra masa de aire frío, aunque menos intensa que la actual, lo que provocará un nuevo descenso de las temperaturas hacia el viernes. "Hay que prepararse para estos vaivenes típicos de la transición estacional", concluyó el meteorólogo.

Entrevista de Rodolfo Barili.

