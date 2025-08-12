Nació en un pueblito de Jujuy, ganó "Sueños de Radio" y ahora estudia locución

Integró el equipo dirigido por la docente Mariela Cazón que el año se adjudicó el premio mayor del concurso “Sueños de Radio” con el programa “Sembradores de Sueños”, realizado por los alumnos del colegio Nº26 de Uquía en castellano y quechua.

Aquel demo radial fue una deliciosa demostración de la capacidad de un grupo de jóvenes de visibilizar una de las características culturales más sorprendentes de esa zona de Argentina.

Para muchos adultos, había que ocultar la tradición quechua de Uquía. Y ellos se empecinaron, orgullosos, en mostrar los matices de esa lengua y las tradiciones agrícolas de la Quebrada de Humahuaca.

Cadena 3 entrevistó a Selene Ventura para que contara el impacto de “Sueños de Radio” en sus proyecciones de vida.

“Ahí fue cuando terminé de concretar mi inquietud. Era un sueño que tenía –señaló-. Cuando fui parte del concurso, me dije que ese era mi lugar, que eso era lo que yo quería. Y me desafié a lograr mi sueño. Fui una de las últimas locutoras que se unió al programa. No me dieron un papel para leer, sino que me dijeron que yo era capaz de improvisar. Ahí me di cuenta que las ideas fluyen en mi cabeza sin estar nerviosa. Me nace hablar. Frente a un micrófono puedo contar toda mi vida sin nervios. En toda mi secundaria, me dediqué a ser la locutora para conducir los actos. Es algo que vengo construyendo desde muy chiquita. Pero nunca me sentí tan convencida como después de participar en Sueños de Radio.”

Selene agregó: “El concurso me aportó mucha experiencia. Y me mostró que la gente puede valorar nuestras tradiciones. Cuando ganamos, llegamos a Córdoba y estuvimos en Cadena 3. Eso me mostró que había logrado algo muy grande. Mi sueño es tener alguna vez la oportunidad de volver a Cadena 3 y compartir con ustedes un programa de radio. No sé si eso es fácil, pero no es imposible.”

Por último, Selene dejó un mensaje para los estudiantes que participan de “Sueños de Radio”: “Pierdan miedo al micrófono. Hagan que el micrófono sea su aliado, su fiel compañero. Anímense, cuenten de ustedes, cuenten su cultura. Cuenten todo lo que tienen a su alrededor. No se lo guarden. Mucha gente no conoce aquello tan pequeño que tenemos en el lugar que habitamos. Muchas veces sólo conocen lo que ven por televisión. Ustedes lo van a lograr. Se van a llevar una gran experiencia.”

“Sueños de Radio” está en la recta final: el lunes 18 vence el plazo para la presentación de los programas radiales.

Ya se han presentado 844 demos de más de 450 escuelas de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

A mediados de setiembre se anunciarán los ganadores del certamen, a quienes se les entregarán equipos de radios digitales completos para sus establecimientos.

La inscripción al concurso se realiza haciendo clic acá.