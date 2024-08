Lunes negro en los mercados: cómo impacta el "crash" a la Argentina

El economista Gabriel Caamaño analizó la situación económica global y sus repercusiones en Argentina durante una entrevista en Cadena 3. Según Caamaño, el mercado global ha reaccionado a recientes decisiones del Banco Central de Japón y datos económicos de Estados Unidos, lo que ha generado una corrección en los activos financieros.

Caamaño también destacó el fenómeno conocido como “vuelo a la seguridad”, donde los inversores optan por activos más seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que impacta negativamente en mercados emergentes, incluida Argentina.

Respecto a la situación económica local, Caamaño advirtió que la presión sobre la actividad económica puede aumentar debido a la depreciación de las monedas de los socios emergentes. “Esto le saca fuerza a la actividad económica”, señaló.

Cómo sigue el crash financiero

“Arrancó bastante peor de lo que está ahora. Fue mejorando durante el día, empezó mucho más sangriento”, afirmó.

El economista explicó que el endurecimiento de la política monetaria en Japón, que ha comenzado a subir las tasas de interés tras más de una década de estímulos, ha sorprendido a los mercados.

“El miércoles la subió de nuevo, y ahí el mercado ya no esperaba que la subiera. Así que me sorprendió”, comentó Caamaño. Esta situación, combinada con un enfriamiento de la actividad económica en Estados Unidos, ha llevado a un mayor rechazo al riesgo entre los inversores.

¿Impacta el cepo en la caída de los mercados?

En cuanto a la posibilidad de salir del cepo, Caamaño opinó que la crisis afectará de igual manera con o sin restricciones. “Decir que no vas a salir, que ponés cepo para cubrirte de los crash financieros, es lo mismo que decir que no salís de tu casa para no arriesgarte”, argumentó. Además, mencionó que el deterioro de las condiciones financieras internacionales complica la salida del cepo.

Finalmente, Caamaño abordó el riesgo de default en Argentina, señalando que el Gobierno ha indicado que tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda. Sin embargo, enfatizó que “sin el anuncio concreto esto suma más ruido”, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras en el futuro.

