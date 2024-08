Lunes negro

Claudio Zuchovicki

Sí, día muy difícil de los mercados globales, y lo divido en dos puntos. Esto arrancó el jueves y el viernes con los datos de recesión en los Estados Unidos, más preocupación de recesión, y eso es una excusa, si querés la buscamos después, ¿por qué están bajando todas las bolsas del mundo hoy? Más recesión significa menos consumo, las empresas venden menos, y eso genera pérdida en sus balances, por eso caen las acciones, además despiden gente y todo entra en un círculo vicioso.

Los argentinos sabemos bien de qué se trata esto, como círculos viciosos o círculos virtuosos. Pero me parece que es una excusa, tamaña baja. Yo creo que en el fondo uno empieza a ver que hay crisis que son inevitables en la vida, y cuando algo es inevitable, lo que te tenés que preguntar es cómo hacer para solucionarlo.

El problema es que cuando ves los líderes políticos hoy, a mi gusto, te genera mucha más incertidumbre.

Pensá que Biden sigue siendo presidente de los Estados Unidos finalmente, que hay elecciones en noviembre, que quizás no se jueguen tanto, ves los continentes europeos con guerras internas en Inglaterra, en términos de divisiones fenomenales, las elecciones en Francia, sin hablar de Medio Oriente, Ucrania, Rusia. Bueno, cuando ves esta conflictividad, y veías los mercados de fiesta, y la verdad que había un divorcio enorme, y creo que lo que está pasando ahora es caer en la realidad de que el mundo no es una panacea últimamente, y que vienen desafíos muy complicados.

Y repito, el problema no solo son los desafíos, sino si tengo gente adecuada para resolverlos, y creo que es lo que el mundo duda hoy, al menos yo, no hablo del mundo, al menos a mí me genera incertidumbre cuando escucho a ciertos líderes.

Y en ese contexto a la Argentina le pega: bonos, acciones, sobre todo materias primas. De todos modos, como decía un periodista bursátil, ningún árbol llega al cielo, tampoco ninguna raíz al infierno. Pero bueno, a veces son estos ciclos que uno tiene que aprender a ver.