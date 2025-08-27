En vivo

Ahora país

"La evolución va a ser lenta", dijo el padre de Pablo Grillo sobre el incidente

Fabián Grillo, padre del fotógrafo herido, revela que la salud de Pablo se complica tras su operación. La evolución es lenta y se espera una tomografía para evaluar su estado en terapia intensiva. 

27/08/2025 | 15:14Redacción Cadena 3

FOTO: Estado de salud de Pablo Grillo: evolución lenta tras operación de cráneo

  1.

    Audio. "La evolución va a ser lenta", dijo el padre de Pablo Grillo sobre su recuperación

    Ahora país

    Episodios

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante una marcha de jubilados, brindó a Cadena 3 detalles sobre la salud de su hijo.

El estado de Pablo se complicó tras la última operación, donde se le colocó una prótesis craneal. Fabián explicó que "no está viendo la expansión deseada del cerebro en el cráneo". 

Además, mencionó que "le habían colocado una válvula para el drenaje del líquido cefalorraquídeo", pero esta parece no estar funcionando correctamente. "Ayer se la hallaron y le cerraron la válvula, está sin drenar", indicó.

Fabián también destacó que la evolución de Pablo es lenta y que hoy le realizarán una tomografía para evaluar su estado.

Desde su operación, Pablo permanece en terapia intensiva. Su padre afirmó que "no dejó de estar en terapia desde que lo operaron hace 10, 15 días aproximadamente".

Fabián agradeció el apoyo recibido y expresó su esperanza en la recuperación de su hijo, enfatizando que "esperemos la evolución, vamos a ver qué pasa".

Entrevista de Ahora País

Lectura rápida

¿Quién es el padre del fotógrafo herido?
El padre del fotógrafo herido es Fabián Grillo.

¿Qué le ocurrió a Pablo Grillo?
Pablo Grillo resultó herido durante una marcha de jubilados y su estado se complicó tras una operación.

¿Qué complicaciones tiene Pablo tras la operación?
Pablo tiene problemas con la prótesis craneal y la válvula para el drenaje del líquido cefalorraquídeo no está funcionando correctamente.

¿Dónde se encuentra Pablo actualmente?
Pablo permanece en terapia intensiva desde su operación.

¿Qué espera Fabián sobre la salud de su hijo?
Fabián expresó su esperanza en la recuperación de Pablo y está a la espera de su evolución.

