"La evolución va a ser lenta", dijo el padre de Pablo Grillo sobre el incidente

FOTO: Estado de salud de Pablo Grillo: evolución lenta tras operación de cráneo

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante una marcha de jubilados, brindó a Cadena 3 detalles sobre la salud de su hijo.

El estado de Pablo se complicó tras la última operación, donde se le colocó una prótesis craneal. Fabián explicó que "no está viendo la expansión deseada del cerebro en el cráneo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, mencionó que "le habían colocado una válvula para el drenaje del líquido cefalorraquídeo", pero esta parece no estar funcionando correctamente. "Ayer se la hallaron y le cerraron la válvula, está sin drenar", indicó.

Fabián también destacó que la evolución de Pablo es lenta y que hoy le realizarán una tomografía para evaluar su estado.

Desde su operación, Pablo permanece en terapia intensiva. Su padre afirmó que "no dejó de estar en terapia desde que lo operaron hace 10, 15 días aproximadamente".

Fabián agradeció el apoyo recibido y expresó su esperanza en la recuperación de su hijo, enfatizando que "esperemos la evolución, vamos a ver qué pasa".

Entrevista de Ahora País