Gravísimo caso de bullying a una nena con discapacidad en una escuela de Córdoba

Un caso de bullying en una escuela de barrio Poeta Lugones, al norte de la ciudad de Córdoba, generó muchísima preocupación y dolor entre los padres y la comunidad educativa. La situación se viralizó a través de un video en X, que muestra a dos compañeras más grandes agrediendo a una niña con discapacidad.

Según indicaron los testimonios de padres y compañeros, el acoso se prolongó durante varias semanas.

Los videos que se dieron a conocer, y que no se difundirán en esta publicación por la gravedad del caso y para resguardar la identidad de la menor, son terribles.

Además, padres y alumnos mencionaron una versión que apunta a un posible caso de abuso sexual en el baño del colegio de parte de dos compañeras de la institución, lo que elevaría la gravedad de la situación a un delito.

Una madre del colegio se hizo eco del espanto que vivió la víctima y deslizó en diálogo con Cadena 3 que las autoridades de la escuela no dieron respuesta a los reclamos. "Viralizan un video donde dos compañeras tiran al piso a una niña y le hacen bullying. Esto es inaceptable, no hubo respuesta de las autoridades. Hoy, porque se viralizó el video, nos ha visitado gente del Ministerio de Educación, pero no hemos recibido un acta formal de lo que se discutió", precisó la mamá.

"A la niña la tiraban al piso, le hacían bullying, le pegaban. Incluso, hay otros videos que se han viralizado en los que le hacen decir frases referentes a lo sexual. Hubo cosas muy feas, entonces como papás del alumnado necesitamos que esto llegue a una solución, es todo lo que pedimos", añadió.

Las agresiones comenzaron hace un tiempo, pero el caso tomó relevancia cuando compañeros de la víctima difundieron videos en redes sociales para pedir ayuda y denunciar los casos de violencia escolar.

Este jueves, ante la trascendencia de las agresiones, padres y alumnos se congregaron en la puerta de la escuela para reclamar una respuesta.

Las familias exigieron medidas urgentes, incluyendo la expulsión de las agresoras, aunque hasta el momento no se tomaron medidas. En ese contexto, expresaron que la única respuesta que recibieron del colegio es que "se va a solucionar".

Informe de Federico Borello.