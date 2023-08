El impacto de la devaluación: cuánto subieron los precios en Córdoba

Tras la fuerte suba del dólar y la crisis actual en el país, Cadena 3 hizo un relevamiento en el Mercado Norte para conocer los precios y se encontró con que los carniceros y verduleros sólo dan los precios de hoy, porque "mañana aumentan".

En ese marco, los comerciantes señalaron que se vive el día a día en la venta, ya que este martes tuvieron aumentos y la mercadería que reciben mañana también vendrá con sumas.

"Lo que vendo hoy está fuera de precio; a la tarde me pongo y me pasan los precios nuevos, porque ayer aumentó y lo que recibo mañana viene con más aumento", dijo Pablo, un carnicero del lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Juana, que atiende una verdulería en el Mercado, dijo que se disparó el precio de la banana, la palta, del kiwi, la chaucha y del pimiento.

"Hoy está a $700 el kilo de banana, cuando la semana pasada estaba a $400", dijo. Y completó: "El pimiento está a $1200 y la semana pasada estaba a $700".

Y concluyó: "Vivimos una incertidumbre como todo el país".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ferreterías advierten por aumentos de hasta el 50%

Rodolfo es ferretero desde hace más de 30 años. Desde el lunes, comenzó a recibir en su local comercial ubicado en Córdoba listas de precios cuyas subas rondan entre el 30% y el 50%.

El comerciante dijo a Cadena 3 que los pocos pedidos que llegaron quedaron a remito abierto. Es decir que se entrega la mercadería, pero el precio es el último que envía el distribuidor.

Las ferreterías en Córdoba advierten por aumentos de hasta el 50%.

"Los precios no tienen un techo. Necesitamos vender, aunque lo correcto sería cerrar el negocio. Pero no podemos dejar de trabajar. Estamos trabajando al 30% de nuestra capacidad o menos. La gente no quiere gastar la plata o viene a comprar lo justo y necesario. Cuando se pasa un determinado precio la gente se asusta, esto ya venía pasando hace dos semanas y se intensificó", contó Rodolfo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Tenemos que seguir trabajando, pero lamentablemente tenemos que recargar los precios. Trabajo acá hace 35 años y hemos pasado otras crisis, como la hiperinflación de 1989. Los precios son espantosamente altos".

Además, dijo que el local se encuentra trabajando a pérdida con el stock que tiene disponible. "Hay que pensar en la reposición y nuestro margen de ganancia. La gente está espantada. Hay personas que necesitan comprar insumos para la industria y las fábricas y pagan lo que pedimos, pero la persona común está asustada por los precios y no sabe en qué va a terminar".

"Bajo ningún término podemos dejar de trabajar, pero se fue todo al carajo", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo y Celeste Benecchi.