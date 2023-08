En lo que va de agosto, el consumo masivo cayó casi un 17%

Federico Albarenque

El analista económico Damián Di Pace advirtió que, en lo que va de agosto, el consumo masivo cayó un 16,9%. Se trata de un relevamiento realizado en 670 puntos de venta en bienes considerados indispensables, es decir, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal.

"Efectivamente, lo que está generando la aceleración en la variación de precios -frente a un poder adquisitivo que pierde fuerza para reponer sus productos- es que disminuyen los volúmenes de compra y la gente compra lo que necesita en el presente inmediato", precisó Di Pace.

El informe advierte que, quien pierde poder adquisitivo, tiene un incremento del gasto corriente para otros tipos de gastos, como servicios, seguros, prepagas, colegios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Quien tenía un bolsillo holgado, está ahora en una situación más compleja. Aquel que ya hizo un ajuste sobre la prestación de servicios, ahora lo está haciendo sobre los bienes. Es decir, ninguno la está pasando bien", señaló Di Pace a Cadena 3.

El análisis da cuenta que, incluso aquel que podría estar pasándola mejor, también realiza un ajuste porque limita su gasto corriente al pago de servicios y limita la compra de bienes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los agentes económicos anticipan el escenario y uno difícilmente puede pensar que los precios vayan a estar más bajos. Esta semana no hubo precios y se sobrepagaba algo más de lo que había porque hubo un intento de guardar el stock y no venderlo. Hubo un stock en las ventas, pero también hubo una retracción en la oferta de bienes y eso genera que no haya precios de referencia", detalló el economista.

También señaló que había alimentos que el jueves no estaban circulando y que algunos comercios no tenían reposición de stock. "Por incertidumbre, algunos prefirieron cobrar de más y otros cerrar el local".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/