"Provincia 25": el impacto de la devaluación en las zonas de frontera

Por la devaluación del peso argentino frente al dólar, chilenos, bolivianos y uruguayos aprovechan la situación para realizar compras masivas, favorecidos por el tipo de cambio. Por ese motivo, especialistas denominaron a este fenómeno como "la provincia 25".

Gente de países vecinos cruza la frontera hacia la Argentina para adquirir mayormente bienes durables y de consumo sustancialmente más baratos.

La situación, sin embargo, es variable según los controles fronterizos que realiza cada país vecino.

• Chilenos a Mendoza

En el país trasandino, se espera que en septiembre vuelvan los tours de compras. Rubén David es propietario de un comercio mayorista en Mendoza y describió la situación en diálogo con Cadena 3.

"Se da un solo fin de semana, cuando en Chile es feriado. Vimos más clientes en el negocio, pero hoy que está cerrado el paso, no queda nadie del exterior. Si todo sigue igual, en septiembre seguro tendremos un aluvión de chilenos por la conveniencia del tipo de cambio. A ellos les conviene porque si antes tenían productos 2 a 1, ahora lo tienen a 3 a 1", puntualizó.

De continuar la devaluación, próximamente $1.000 argentinos serán iguales a $1.000 chilenos.

Cabe destacar que el Paso Cristo Redentor volverá a operar las 24 horas del día desde el 1 de septiembre y el 18 de septiembre es el feriado por la independencia en Chile. Incluso, cuando el cambio no les favorecía, los chilenos igual cruzaban la cordillera.

• Bolivianos a Salta

En la localidad de Villazón, 100 pesos argentinos se cotizan a un peso boliviano o, apenas, 80 centavos.

En Yacuiba, los fines de semana los comerciantes liquidan lo que no vendieron y los precios de harinas, galletas, artículos de limpieza o vinos argentinos tienen un menor precio en Bolivia que en Argentina. Por eso, los argentinos cruzan la frontera para buscar esos productos en Bolivia. Sin embargo, cada vez son más los comercios que rechazan el peso argentino.

En el caso de la venta de combustibles, la tarifa sube considerablemente para el ciudadano argentino.

En tanto, los bolivianos compran en volumen en los comercios argentinos. En algunos casos, las ventas son directas a través de camiones que se encuentran ubicados en el paso fronterizo.

• Uruguayos a Entre Ríos

Adrián Lampazzi es ingeniero y presidente del Centro de Comercio e Industria de Concordia. En diálogo con Cadena 3, dijo que este fenómeno de uruguayos que cruzan a Argentina a realizar compras se viene dando hace tiempo. Pero ahora, ya no es tan fácil cruzar del territorio uruguayo al suelo argentino por los controles fronterizos.

"La situación se viene dando en los últimos tiempos, más allá de los movimientos del dólar blue, que es el tipo de cambio de referencia. No creo que se dé alguna situación particular porque las restricciones mayores vienen del lado uruguayo", detalló.

También dijo que no hay precios en Argentina por la devaluación y alta inflación y hay muchos proveedores que no están entregando mercaderías, que se suma a los negocios cerrados. "Ya no es tan fácil cruzar de Uruguay a Argentina por los controles fronterizos", finalizó.

Informe de Facundo Dimaría y Elisa Zamora.