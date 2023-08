Poco movimiento en el Mercado de Frutas y Verduras: "No hay plata, hay miseria"

El Mercado de Frutas y Verduras registró poco movimiento de ventas en los últimos días, a raíz de la devaluación que impulsó el Gobierno y los distintos aumentos de precios.

Héctor Mariani, referente del sector, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Variedad de precios hubo en los productos de afuera, la banana de Ecuador, o papaya y maracuyá que vienen de Brasil. Puede repercutir el aumento del combustible luego. Con el tomate y eso no se puede especular hasta que impacte el aumento del dólar”.

Asimismo, hizo foco en el poder adquisitivo y afirmó: “Se siente que no hay dinero, no hay ventas, está todo muy frenado. No hay plata, hay una miseria que en otras épocas no se veía”.