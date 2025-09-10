Crisis en Nepal: cómo es la situación de los argentinos allí

Este martes estallaron protestas masivas en Nepal tras el bloqueo de 26 redes sociales por parte del gobierno, además de múltiples casos de corrupción gubernamental y la desigualdad económica.

Ante esta situación, Mariano Caucino, embajador argentino en India comentó a Cadena 3 sobre el momento actual: "Afortunadamente hasta este momento no tenemos conocimiento de ningún argentino con problemas de importancia, ni heridos, ni fallecidos".

La Mesa de Café. Un cordobés, testigo de la revuelta en Nepal: "El Gobierno quedó destruido" El fotógrafo y creador de contenido Juan Data habló en La Mesa de Café tras presenciar la escalada de violencia que se vivió en Katmandú.

El embajador informó que los argentinos residentes en Nepal, que suman al menos ocho, se encuentran bien. Sin embargo, algunos turistas enfrentan problemas con sus documentos, ya que los pasaportes de algunos de ellos quedaron en hoteles que fueron atacados.

Ante esto "su salida del país se va a tener que demorar un poco más hasta que podamos facilitarles esa documentación de emergencia". Además, el aeropuerto estuvo cerrado.

???? | Así quedó el Palacio Presidencial en Nepal luego de la revuelta popular. pic.twitter.com/csgHCSGza3 — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) September 9, 2025

"Nuestro cónsul está siguiendo los casos uno por uno", explicó Caucino, quien también mencionó que el gobierno nepalí sigue en una situación de incertidumbre tras la renuncia del primer ministro. "Es un sistema parlamentarista, el primer ministro le entrega la renuncia al presidente, quien la acepta o no".

"Para llevar tranquilidad, no hay argentinos con problemas serios, al menos hasta ahora", cerró.

Entrevista de Ahora País.