Ahora país

Crisis en Nepal: cómo es la situación de los argentinos allí

Mariano Caucino, embajador argentino en India se refirió al tenso momento en diálogo con Cadena 3.

10/09/2025 | 14:40Redacción Cadena 3

FOTO: Momentos críticos en Nepal.

  1. Audio. Crisis en Nepal: la situación de argentinos tras el estallido social y violento

    Cadena 3

    Episodios

Este martes estallaron protestas masivas en Nepal tras el bloqueo de 26 redes sociales por parte del gobierno, además de múltiples casos de corrupción gubernamental y la desigualdad económica.

Ante esta situación, Mariano Caucino, embajador argentino en India comentó a Cadena 3 sobre el momento actual: "Afortunadamente hasta este momento no tenemos conocimiento de ningún argentino con problemas de importancia, ni heridos, ni fallecidos".

El embajador informó que los argentinos residentes en Nepal, que suman al menos ocho, se encuentran bien. Sin embargo, algunos turistas enfrentan problemas con sus documentos, ya que los pasaportes de algunos de ellos quedaron en hoteles que fueron atacados.

Ante esto "su salida del país se va a tener que demorar un poco más hasta que podamos facilitarles esa documentación de emergencia". Además, el aeropuerto estuvo cerrado.

"Nuestro cónsul está siguiendo los casos uno por uno", explicó Caucino, quien también mencionó que el gobierno nepalí sigue en una situación de incertidumbre tras la renuncia del primer ministro. "Es un sistema parlamentarista, el primer ministro le entrega la renuncia al presidente, quien la acepta o no".

"Para llevar tranquilidad, no hay argentinos con problemas serios, al menos hasta ahora", cerró.

Entrevista de Ahora País. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nepal? Estallaron protestas masivas tras el bloqueo de 26 redes sociales y casos de corrupción gubernamental.

¿Quién comentó sobre la situación? Mariano Caucino, embajador argentino en India.

¿Cuándo sucedieron las protestas? Este martes.

¿Dónde se encuentran los argentinos? Los argentinos residentes en Nepal están bien, aunque algunos turistas enfrentan problemas con sus documentos.

¿Por qué se demora la salida de algunos turistas? Porque sus pasaportes quedaron en hoteles que fueron atacados y el aeropuerto estuvo cerrado.

