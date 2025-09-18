FOTO: Alergias en aumento: mitos y realidades sobre el tratamiento y la prevención.

El especialista en alergia e inmunología pediátrica, Sebastián Croce, aclaró en Cadena 3 que no hay épocas peores para los alérgicos, ya que depende de la sensibilidad de cada paciente.

"Los pacientes que son alérgicos a pólenes suelen tener más problemas en primavera, pero el polvillo doméstico y los ácaros del polvo son más prevalentes como desencadenantes de alergia", comentó.

Croce enfatizó que las alergias han crecido en las últimas décadas, aunque las razones no están del todo claras. "Se ha observado que en ambientes rurales hay menos alérgicos que en las grandes ciudades, posiblemente por el contacto con animales de granja y menor contaminación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el tratamiento, Croce sostuvo que el corticoide no es perjudicial si se utiliza correctamente. "El problema no es el auto, sino cómo uno lo maneja", ejemplificó. Y señaló que el corticoide es el mejor antiinflamatorio para tratar enfermedades alérgicas respiratorias. En ese marco, aseguró que, bajo prescripción médica, los corticoides inhalados son seguros y pueden ser utilizados a largo plazo sin efectos adversos.

El especialista también mencionó la importancia de la inmunoterapia en el tratamiento de alergias. "Este tratamiento busca reeducar al sistema inmunológico para que tolere los alérgenos. Si se realiza correctamente, los pacientes pueden mejorar significativamente".

Finalmente, Croce señala que los ácaros del polvo son los alérgenos más comunes. "Una almohada de tres años puede contener un 10% del peso en ácaros, imaginate los que tiene el colchón", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.