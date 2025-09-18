En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Alergias en aumento: mitos y realidades sobre el tratamiento y la prevención

Sebastián Croce, especialista en alergia e inmunología pediátrica, habló en Cadena 3 sobre las alergias y ofreció consejos para su manejo.

18/09/2025 | 13:19Redacción Cadena 3

FOTO: Alergias en aumento: mitos y realidades sobre el tratamiento y la prevención.

  1.

    Audio. Alergias en aumento: mitos y realidades sobre el tratamiento y la prevención

    Ahora país

    Episodios

El especialista en alergia e inmunología pediátrica, Sebastián Croce, aclaró en Cadena 3 que no hay épocas peores para los alérgicos, ya que depende de la sensibilidad de cada paciente. 

"Los pacientes que son alérgicos a pólenes suelen tener más problemas en primavera, pero el polvillo doméstico y los ácaros del polvo son más prevalentes como desencadenantes de alergia", comentó.

Croce enfatizó que las alergias han crecido en las últimas décadas, aunque las razones no están del todo claras. "Se ha observado que en ambientes rurales hay menos alérgicos que en las grandes ciudades, posiblemente por el contacto con animales de granja y menor contaminación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el tratamiento, Croce sostuvo que el corticoide no es perjudicial si se utiliza correctamente. "El problema no es el auto, sino cómo uno lo maneja", ejemplificó. Y señaló que el corticoide es el mejor antiinflamatorio para tratar enfermedades alérgicas respiratorias. En ese marco, aseguró que, bajo prescripción médica, los corticoides inhalados son seguros y pueden ser utilizados a largo plazo sin efectos adversos.

El especialista también mencionó la importancia de la inmunoterapia en el tratamiento de alergias. "Este tratamiento busca reeducar al sistema inmunológico para que tolere los alérgenos. Si se realiza correctamente, los pacientes pueden mejorar significativamente".

Finalmente, Croce señala que los ácaros del polvo son los alérgenos más comunes. "Una almohada de tres años puede contener un 10% del peso en ácaros, imaginate los que tiene el colchón", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho