Adorni dijo que el Banco Central está preparado para contener la suba del dólar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el plan económico del Gobierno y relativizó la suba del dólar. Durante una conferencia de prensa, Adorni confirmó que el Banco Central saldrá a vender reservas "cada vez que el dólar toque el techo de la banda".

Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una baja en las retenciones al campo. En medio de un contexto complicado para el Gobierno, con derrotas en el Congreso y una caída de hasta 3% en los bonos argentinos en Wall Street, Adorni expresó confianza en el esquema de bandas cambiarias. "Nunca jamás va a tener algún problema el BCRA en comprar esos pesos cuando el dólar toque el techo de la banda. No hay razón para que haya problemas", afirmó.

El vocero también se refirió a la oposición, que rechazó el veto del presidente Javier Milei a leyes de financiamiento para el hospital Garrahan y universidades. "Está claro que cuando atentás contra una de las columnas vertebrales del programa económico, la intención es una sola: que no puedas gobernar", señaló Adorni. Agregó que "lo que falla no es el Gobierno, es un sistema de política que no quiere que la Argentina avance".

Las acciones argentinas que operan en Wall Street registraron bajas de hasta 2,9% y el riesgo país rozó los 1.400 puntos básicos por primera vez en un año. En ese marco, la atención del mercado se centró en el comportamiento del dólar. El dólar mayorista operó sin cambios a $1474,50. El miércoles, el Banco Central utilizó reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.

En cuanto al dólar oficial, abrió a $1.485 para la venta en las pantallas del Banco Central. Los dólares financieros cotizaron con subas de hasta 0,5%. El dólar MEP se negoció a $1491,73 y el contado con liquidación (CCL) a $1503,66. En el mercado paralelo, el dólar blue saltó $15 y se vendió a $1505.

La caída de los bonos y el aumento del riesgo país reflejan un clima de incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para implementar su plan económico ante la resistencia de la oposición.

Informe de Ariel Rodríguez.