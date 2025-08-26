Qué pretende EE.UU. con el acoso naval a Venezuela

Por Julio Perotti

El fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe venezolano reabre un interrogante que atraviesa la política latinoamericana desde hace más de una década: ¿es posible forzar la salida de Nicolás Maduro y, sobre todo, gestionar el “día después”?

Así comienza un interesante artículo de los politólogos Daniel Zovatto y Manuel Orozco sobre el futuro de Venezuela.

Le pedimos a Daniel Zovatto que nos ampliara esa idea.

Esto nos dijo:

“La idea central del artículo que escribimos con Manuel Orozco del diálogo interamericano es que el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela no busca, al menos por ahora, una invasión, sino enviar un mensaje contundente a Nicolás Maduro y a su círculo cercano, buscando generar al mismo tiempo presión política para provocar un quiebre interno que abra paso a una salida de la dictadura y a una transición negociada hacia la democracia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este movimiento se produce justo después de que Washington designara el cartel de los soles como una organización terrorista que representa una amenaza para Estados Unidos, señalara a Maduro como su jefe y elevara la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Maduro, por su parte, ha respondido con maniobras militares, un llamado poco creíble al reclutamiento de una cifra absurda, 4.5 millones de milicianos y una campaña de resistencia nacional.

Su estrategia vuelve a ser la misma, aguantar la presión y sobrevivir, como lo hizo durante la primera presidencia de Trump.

La pregunta central que nos hacemos en el artículo es si esta vez la amenaza del uso de la fuerza o incluso su aplicación podrían precipitar un cambio.

Para Trump y en particular para su secretario de Estado, Marco Rubio, un desenlace exitoso sería una victoria estratégica con repercusiones en Cuba, Nicaragua y un mensaje firme y claro a los cárteles mexicanos.

En resumen, el escenario actual es distinto. Hay un Trump más agresivo y audaz, un Maduro más debilitado y aislado. El despliegue naval supera con creces una operación antidrogas, pero también recuerda que la fuerza militar por sí sola no garantiza soluciones políticas sostenibles. Lo que viene serán semanas críticas y de máxima tensión. Todos los escenarios siguen abiertos”.

En definitiva, el futuro de Venezuela está en juego.