Opinión

Qué pretende EE.UU. con el acoso naval a Venezuela

   

26/08/2025 | 17:59Redacción Cadena 3

FOTO: EE.UU. aumenta su presencia militar en el mar Caribe.

Julio Perotti Por Julio Perotti

El fuerte despliegue naval estadounidense en el Caribe venezolano reabre un interrogante que atraviesa la política latinoamericana desde hace más de una década: ¿es posible forzar la salida de Nicolás Maduro y, sobre todo, gestionar el “día después”?

Así comienza un interesante artículo de los politólogos Daniel Zovatto y Manuel Orozco sobre el futuro de Venezuela.

Le pedimos a Daniel Zovatto que nos ampliara esa idea.

Esto nos dijo:

“La idea central del artículo que escribimos con Manuel Orozco del diálogo interamericano es que el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela no busca, al menos por ahora, una invasión, sino enviar un mensaje contundente a Nicolás Maduro y a su círculo cercano, buscando generar al mismo tiempo presión política para provocar un quiebre interno que abra paso a una salida de la dictadura y a una transición negociada hacia la democracia. 

Este movimiento se produce justo después de que Washington designara el cartel de los soles como una organización terrorista que representa una amenaza para Estados Unidos, señalara a Maduro como su jefe y elevara la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Maduro, por su parte, ha respondido con maniobras militares, un llamado poco creíble al reclutamiento de una cifra absurda, 4.5 millones de milicianos y una campaña de resistencia nacional.

Su estrategia vuelve a ser la misma, aguantar la presión y sobrevivir, como lo hizo durante la primera presidencia de Trump.

La pregunta central que nos hacemos en el artículo es si esta vez la amenaza del uso de la fuerza o incluso su aplicación podrían precipitar un cambio.

Para Trump y en particular para su secretario de Estado, Marco Rubio, un desenlace exitoso sería una victoria estratégica con repercusiones en Cuba, Nicaragua y un mensaje firme y claro a los cárteles mexicanos.

En resumen, el escenario actual es distinto. Hay un Trump más agresivo y audaz, un Maduro más debilitado y aislado. El despliegue naval supera con creces una operación antidrogas, pero también recuerda que la fuerza militar por sí sola no garantiza soluciones políticas sostenibles. Lo que viene serán semanas críticas y de máxima tensión. Todos los escenarios siguen abiertos”.

En definitiva, el futuro de Venezuela está en juego.

