El Gobierno declaró "organización terrorista" al venezolano Cártel de los Soles

El Gobierno nacional anunció este martes la inclusión del grupo narcotraficante venezolano conocido como “Cartel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. Esta decisión, que califica oficialmente al grupo como una organización terrorista, se produce en medio de acusaciones internacionales que lo vinculan al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, un señalamiento que Caracas ha negado rotundamente.

La medida, coordinada entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Seguridad Nacional y Justicia, se fundamenta en informes que documentan las actividades ilícitas transnacionales del cartel, incluyendo narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales. Además, se le atribuyen vínculos con otras estructuras criminales en la región, como la banda transnacional Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, según reportes de Estados Unidos.

El Cartel de los Soles, cuyo nombre alude a las insignias de generales venezolanos, fue catalogado como organización terrorista por Estados Unidos el pasado 25 de julio de 2025, seguido por Ecuador. Según el Departamento de Estado norteamericano, el grupo, presuntamente liderado por Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno, proporciona apoyo material a organizaciones criminales que amenazan la seguridad regional y de Estados Unidos. En respuesta, Washington duplicó recientemente la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares.

El origen del término "Cartel de los Soles" se remonta a 2004, cuando el periodista venezolano Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela, incluido Alexis Maneiro, de estar involucrados en actividades de narcotráfico. Marcano, quien fue asesinado en septiembre de ese año, planeaba denunciar formalmente la existencia de esta red. Desde entonces, reportes internacionales, como uno publicado en 2005 por The Miami Herald, señalaron que el cartel estaría compuesto por un grupo significativo de generales del Ejército y la Guardia Nacional venezolana.

La incorporación del Cartel de los Soles al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción. Según el Ministerio de Seguridad, esta medida busca proteger el sistema financiero argentino de ser utilizado para fines ilícitos, al tiempo que refuerza los mecanismos preventivos y sancionatorios contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

En un comunicado oficial, la Cancillería argentina destacó que la decisión "fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales". Asimismo, reafirmó el compromiso del país con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en línea con el derecho internacional y los instrumentos multilaterales aplicables.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones sobre la existencia del Cartel de los Soles. En una rueda de prensa el pasado 7 de agosto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó al cartel como "un invento" de Estados Unidos, asegurando que se trata de una narrativa utilizada para señalar a funcionarios venezolanos que resultan incómodos para Washington. "No sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes", afirmó Cabello.

La decisión argentina, alineada con las posturas de Estados Unidos y Ecuador, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos regionales por combatir el crimen transnacional. Sin embargo, también podría generar tensiones diplomáticas con Venezuela, que históricamente ha negado cualquier vinculación con el narcotráfico y ha acusado a potencias extranjeras de fabricar pruebas para desestabilizar al gobierno de Maduro.

Con esta medida, Argentina se suma a la lista de países que buscan desarticular las redes del Cartel de los Soles, cuya influencia se extiende más allá de las fronteras venezolanas. La inclusión en el RePET no solo apunta a limitar las operaciones del grupo en territorio argentino, sino que también envía un mensaje claro sobre "el compromiso del país con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el hemisferio".

El Gobierno argentino no dio detalles adicionales sobre las próximas acciones.