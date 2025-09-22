Lecciones de la vieja China para Milei: el arte de saber elegir las batallas

FOTO: Diputados, una de las batallas perdidas del gobierno.

Por Julio Perotti

En el ajetreo político argentino, donde cada decisión puede significar un triunfo o un traspié fatal, el gobierno de Javier Milei parece tropezar con sus propios pies.

No se trata de conspiraciones externas ni de la eterna “casta” que el presidente tanto denuncia; esta vez, los errores son puramente autoinfligidos, fruto de una falta de pericia política que erosiona la confianza y agrava la crisis económica.

Como bien señalan distintos analistas, Milei optó por librar batallas innecesarias que no solo no resuelven problemas, sino que multiplican los costos para el país.

Recordemos los vetos que marcaron la agenda reciente: el rechazo a los fondos para el Hospital Garrahan, los incrementos en la asistencia a personas con discapacidad y el financiamiento universitario.

¿Eran estos conflictos inevitables?

Claro que no. ¿Alguno ponía verdaderamente en jaque el equilibrio fiscal que Milei tanto defiende, y podrían haberse evitado con una mínima dosis de negociación?

En lugar de eso, el gobierno se embarca en guerras simbólicas que elevan la temperatura social.

En esa embestida, ignoró que temas como la salud infantil o el apoyo a los sectores más vulnerables generan un consenso amplio en la sociedad.

La pericia política radica en saber elegir las batallas, no en pelearlas todas a la vez.

Otro flanco de esta impericia es el trato dispensado a aliados y gobernadores. Quienes apoyaron al oficialismo en 2023 ahora son ignorados o tratados con soberbia, como si la victoria electoral fuera un cheque en blanco eterno.

Legisladores dialoguistas que pidieron frenar los insultos en el Congreso fueron desoídos, y los reclamos de los gobernadores para articular con La Libertad Avanza cayeron en saco roto.

El resultado: un rechazo masivo a los vetos en Diputados, que deja al gobierno expuesto y debilitado.

¿Dónde está la astucia para construir mayorías?

Milei llegó al poder con un discurso disruptivo, pero gobernar requiere más que una motosierra: exige tejer redes, no quemar puentes.

Ahora decidió liderar él mismo la campaña electoral.

Lo vimos en Córdoba: desde aquí el viernes se puso al frente de la embestida porque, en definitiva, considera que los votos se traducirán en bancas, y esas bancas son para él.

Es cierto que el armado de las listas ha generado dificultades.

Y, en el espíritu de la “pureza libertaria”, muchas de ellas están integradas por personas poco o nada conocidas en la política.

Esto ya ocurrió: ¿cuántos ignotos e inexperimentados llegaron a las bancas solo porque estaban en las listas “de Milei”?

Estaría bien listas puras si solo se tratara de dar un mensaje anticasta, pero el problema es que en esas boleta influyeron representantes de la vieja política, como Lule Menem y Sebastián Parejas, que llevan décadas viviendo del Estado.

Hoy, Milei se le juega y se coloca por encima de estas vicisitudes para dar una batalla crucial: lograr un punto de quiebre en su gobierno y encarar los últimos dos años de mandato.

La pregunta es cómo serán los 24 meses que restan.

¿Qué otras batallas elegirá Milei? ¿Tendrá tropa propia suficiente y con la moral en alto?

¿Mantendrá una rigidez ideológica, sin matices, que hasta ahora no lo ha ayudado frente a la urgencia de la coyuntura?

Porque todo esto deja costos que no son solo políticos: también se trasladan a la economía.

La desconfianza generada por esta gestión errática impacta en los mercados.

En El arte de la guerra, Sun Tzu, quizá el más famoso estratega de la historia, escribió:

“Si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que los de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida”.

En política, una cosa es saber navegar tormentas y otra muy distinta es provocarlas.

No sea cosa que el cambio prometido termine convirtiéndose en un mero eco de lo que pudo ser.