¿Hasta cuándo podrá el Gobierno minimizar sus tropiezos políticos?

Por Julio Perotti

En las elecciones del domingo en Corrientes, La Libertad Avanza sufrió una derrota estrepitosa: quedó en cuarto lugar.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el revés porque, dijo, La Libertad Avanza es un partido nuevo sin fuerza competitiva en cargos provinciales, y apostó a un mejor desempeño en el plano nacional en las parlamentarias de octubre.

Pero esta narrativa de "derrota esperada" plantea una pregunta clave: ¿hasta cuándo podrá el Gobierno de Javier Milei seguir restando importancia a sus falencias en el armado político de cara a octubre?

El caso correntino revela grietas en la estrategia libertaria: intentos fallidos de alianzas, como el frustrado acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés, el ganador de la elección con su hermano Juan Pablo Valdés como candidato.

Y, además, LLA se mantiene como una estructura partidaria aún incipiente que no logra penetrar en provincias clave.

Francos lo atribuye a la novedad del espacio, pero en un contexto de cierto descontento social y de la imagen del presidente en baja, ignorar estos tropiezos podría volverse insostenible.

Si el oficialismo no acelera la consolidación de alianzas, aunque ya se hayan cerrado las listas, el octubre legislativo podría transformar minimizaciones en autocríticas obligadas.

El tiempo apremia: la paciencia electoral no es eterna.