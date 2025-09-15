Diccionario Milei edición 2026

Por Julio Perotti

Esta noche, el presidente Javier Milei presenta el presupuesto 2026.

Acá va un listado de palabras y conceptos clave en la economía argentina contemporánea, con énfasis en aquellos que son recurrentes en los discursos y publicaciones del jefe del Estado.

Estos términos reflejan el enfoque libertario y de ajuste fiscal promovido por su gobierno, inspirado en ideas de economistas como Milton Friedman y Murray Rothbard.

La lista está organizada alfabéticamente para facilitar la consulta.

Ajuste fiscal

Proceso de reducción drástica del gasto público para eliminar déficits y estabilizar las finanzas estatales. Milei lo describe como "el ajuste más grande de la historia de la humanidad", logrando superávits primarios en 2025 mediante recortes del 30% en el gasto real nacional.

Ancla fiscal

Mecanismo de control estricto sobre el gasto público para mantener el equilibrio presupuestario y evitar déficits que alimenten la inflación. En discursos de Milei, es un pilar del programa económico, junto al ancla monetaria, para garantizar estabilidad a largo plazo; en 2025, permitió superávits del 0,9% del PIB en el primer semestre.

Ancla monetaria

Política que limita la emisión de dinero por el Banco Central para controlar la inflación. Milei la vincula a "emisión cero" y la defiende en posts de X como esencial para un "mercado monetario ajustado", purgando excesos previos que causaron hiperinflación.

Bandas cambiarias

Rango establecido para la fluctuación del tipo de cambio oficial del dólar, pactado con el FMI. Milei lo mantiene en 2025 para evitar volatilidad, como anunció en respuestas a informes del FMI, combinado con un crawling peg gradual.

Cepo cambiario

Restricciones gubernamentales al acceso a divisas extranjeras (como dólares) para prevenir fugas de capital. Milei lo eliminó parcialmente en abril de 2025 en una cadena nacional, llamándolo "el fin del cepo para siempre", aunque persisten controles residuales para estabilizar reservas.

Crawling peg

Ajuste gradual y controlado del tipo de cambio oficial (alrededor del 2% mensual en 2025). Milei lo usa como "ancla cambiaria" para bajar la inflación sin shocks, como explicó en definiciones post-liberación del cepo.

Déficit fiscal

Situación en que los gastos del Estado superan sus ingresos, financiada históricamente por emisión monetaria en Argentina. Milei lo critica como causa raíz de la pobreza y la inflación, logrando su eliminación en 2024-2025 mediante superávits.

Desregulación

Eliminación de normas estatales que restringen la actividad económica para fomentar la libertad de mercado. En discursos como el de Davos (2025), Milei la presenta como clave para el "crecimiento económico", reduciendo intervenciones que generan "fallas de mercado inventadas".

Dólar blue

Tipo de cambio informal del dólar en el mercado paralelo, más alto que el oficial debido a controles cambiarios. Común en Argentina por la desconfianza en el peso; Milei lo menciona implícitamente al defender la liberación del cepo para unificar tipos de cambio y bajar el "riesgo país".

Emisión monetaria

Creación de dinero nuevo por el Banco Central, a menudo para financiar déficits. Milei la califica como "fenómeno inflacionario" en posts de X y discursos, prohibiéndola para gasto público en 2025 y aplicando "emisión cero" para purgar excesos heredados.

Equilibrio fiscal

Estado en que ingresos y gastos públicos se igualan, sin déficits. Pilar de la agenda mileísta, logrado en 2025 con superávits primarios del 0,6% del PIB en el primer cuatrimestre, como celebró en X: "El ancla fiscal a full".

Externalidades

Costos o beneficios no reflejados en precios de mercado, como contaminación. Milei las niega como justificación para intervención estatal en discursos, argumentando que el mercado libre las resuelve mejor que regulaciones.

Fallas de mercado

Supuestas ineficiencias del libre mercado (como monopolios o externalidades) que justificarían intervención estatal. Milei las rechaza en glosarios y charlas, citando a Rothbard: "Fueron inventadas" para excusar el estatismo.

Inflación

Aumento sostenido de precios, visto por Milei como "siempre un fenómeno monetario" causado por exceso de emisión. En 2025, bajó a 2% mensual gracias a controles, como posteó: "De nuevo la inflación debajo del 2%".

Money overhang

Exceso acumulado de dinero en circulación sin respaldo productivo, heredado de políticas previas. Milei lo menciona en discursos al IAEF (2025) como doble del Rodrigazo, purgándolo con anclas fiscal y monetaria.

Reforma impositiva

Simplificación y reducción de impuestos para estimular inversión. Milei propone recortar 90% de impuestos nacionales en discursos al Congreso (2025), devolviendo autonomía a provincias y bajando cargas en 2 puntos del PIB.

Riesgo país

Medida (índice EMBI) del costo adicional para invertir en Argentina por inestabilidad. Milei lo vincula a déficits y cepo; en 2025, cayó post-liberación, como definió: "El fin de la inflación y la caída del riesgo país".

Superávit primario

xcedente fiscal sin contar pago de intereses de deuda. Logrado en mayo 2025 con $1.696 millones (0,2% PIB), como destacó Milei en X, reflejando el "compromiso con el ancla fiscal".

Superávit financiero

Excedente total incluyendo pago de deudas. En 2025, acumuló 0,3% del PIB en cinco meses, financiando déficits estacionales, según anuncios de Milei y Caputo.

Estos términos encapsulan el léxico de la "economía moderna argentina" bajo Milei: un giro hacia el liberalismo con énfasis en disciplina fiscal y monetaria, contrastando con décadas de populismo.

En sus discursos (ej. Congreso 2025, Davos), Milei los usa para defender reformas contra críticas, promoviendo "VLLC" (Viva La Libertad Carajo).