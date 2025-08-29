Los amigos y los ex amigos del campeón

Por Sergio Suppo

La política argentina, fiel a su naturaleza volátil, nos ofrece un nuevo capítulo en la "saga de alianzas y deserciones" que orbitan alrededor de Javier Milei, el "campeón" libertario que irrumpió como un huracán en el escenario nacional. Sin embargo, como todo fenómeno disruptivo, su ascenso generó tanto adhesiones fervorosas como rupturas estruendosas. Hoy, en un contexto donde el viento parece soplar en contra, se hace evidente quiénes son los verdaderos amigos del campeón y quiénes, ante la primera ráfaga adversa, optan por desmarcarse.

Hace seis o siete meses, en los días dorados de Milei, el sistema político argentino enfrentó un dilema: alinearse con el libertario o enfrentarlo. Ese momento marcó un quiebre. Partidos tradicionales como el PRO y el radicalismo se fracturaron, mientras algunos peronistas, como el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo, coquetearon con la idea de sumarse al carro de La Libertad Avanza. Finalmente, tomaron otro camino, pero otros sí se aliaron, convirtiéndose en los "amigos del campeón". Algunos, sin embargo, salieron chamuscados de esa apuesta.

Un caso emblemático es el de Alfredo Cornejo, gobernador radical de Mendoza, quien selló un acuerdo con Milei, pero terminó viendo cómo su rival interno, Luis Petri, fue ungido como cabeza de lista de La Libertad Avanza, afiliado al partido libertario el mismo día del anuncio.

En Córdoba, la historia no es menos ilustrativa. Rodrigo de Loredo, líder del radicalismo local y presidente del bloque de diputados de la UCR, estuvo a punto de integrar la lista libertaria hasta 24 horas antes del cierre. Finalmente, rechazó ser tercero detrás de dos desconocidos, una jugada típica de Milei: apostar por figuras nuevas como contracara de los nombres establecidos, como el exgobernador Juan Schiaretti. Días atrás, de Loredo lanzó en el Congreso un discurso durísimo, advirtiendo que los errores del Gobierno podrían devolverle el poder al peronismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro ejemplo es Luis Juez, aliado potencial en Córdoba, quien también se desmarcó y cuestionó públicamente la transparencia del gobierno, apuntando incluso a Karina Milei.

En Corrientes, la ambigüedad de las alianzas se hace aún más patente. Leandro Zdero, gobernador radical del Chaco y pionero en aliarse con los libertarios, cerró la campaña de los adversarios de Milei en la provincia, acompañando al gobernador Gustavo Valdés y a su hermana, candidata a diputada.

Estos movimientos revelan una verdad incómoda: en la política argentina, las alianzas no se tejen por afinidad ideológica ni por proyectos compartidos, sino por conveniencia. Cuando Milei estaba en su apogeo, todos querían subirse a su ola. Ahora, en una semana que probablemente haya sido la más complicada de su presidencia, muchos de esos "amigos" empiezan a borrarse. No es definitivo, claro. Milei aún tiene chances de salir airoso en las elecciones del 26 de octubre. Pero el dato está: en la política, la lealtad es tan frágil como el viento que la sostiene.

El campeón sigue en el ring, pero sus aliados, o al menos algunos de ellos, ya miran la puerta de salida. La pregunta es si Milei logrará recomponer su tropa o si, como tantas veces en la historia argentina, el sistema político se reagrupará para recordarle que nadie, ni siquiera un campeón, es invencible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/