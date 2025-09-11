Dificultades políticas y el freno del mercado a favor de Milei

Por Sergio Suppo

Las dificultades políticas y el freno del mercado a favor de Javier Milei se hacen evidentes. Ayer, el mercado tuvo un respiro tras un lunes negro, donde las acciones cayeron. El pequeño mercado argentino hizo una lectura política, advirtiendo que si se agita la posibilidad de un regreso del kirchnerismo, se perderá dinero.

El Gobierno recibió una tregua, ya que se canjeó casi toda la licitación en pesos, lo que representa una buena noticia. Sin embargo, la desconfianza persiste. Se permitió que el dólar se maneje de manera más autónoma y se comenzaron a bajar las tasas, un cambio necesario para que las empresas puedan operar.

La situación política no es sencilla. Con la reciente derrota, el peronismo empieza a hablar de un gobierno de transición. Joaquín Morales Solá mencionó que Juan Schiaretti, candidato a diputado por Córdoba, podría ser presidente de la Cámara de Diputados, lo que generó preocupación en su entorno. Aseguran que Schiaretti está completamente fuera de cualquier maniobra política de este tipo.

El clima social también se calienta con protestas, especialmente en el ámbito universitario. Esto es un aspecto a considerar en la campaña electoral, ya que el peronismo busca movilizar a sus bases. Sin embargo, hay un trasfondo de desestabilización que no se puede ignorar.

El diálogo entre el Gobierno y los gobernadores se complica. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, destacó que el nuevo Ministro del Interior, Guillermo Francos, carece de poder para cumplir promesas. Esto afecta la capacidad del Gobierno para establecer alianzas, especialmente en un contexto electoral.

Mañana, en Río Cuarto, se reunirá un grupo de gobernadores, incluyendo a Schiaretti, lo que podría ser un mensaje político importante. La situación actual del Gobierno, marcada por errores y falta de diálogo, se vuelve crítica ante el avance de la oposición.

Las relaciones interpersonales en política son fundamentales. El trato respetuoso y el diálogo son esenciales, especialmente en momentos de crisis. La experiencia demuestra que el maltrato puede tener consecuencias negativas cuando se busca apoyo en tiempos difíciles.