Video: la "invasión" de langostas llegó a la ciudad de Córdoba

Una invasión de langostas se desató esta semana en el Valle de Punilla y en la zona de Sierras Chicas en la provincia de Córdoba. Por la tarde de este viernes, el fenómeno también se registró en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Según Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba, estas langostas provienen de las provincias de Catamarca y La Rioja, y su desplazamiento podría estar relacionado con cambios en los vientos y la disponibilidad de alimento.

Según explicó, las dos mangas peroncataron en el dique La Quebrada y en el dique San Roque. Los vientos del norte hacia al sur hizo que se desplazararn hacia la zona de Malagueño y luego a Bouwer, pero al rotar el viento sur hizo que pasen por la ciudad de Córdoba, según explicó. La manga que estaba en el norte a la altura de Unquillo y Mendiolaza, en cambio, ahora se desplaza hacia el norte.

Noticias La "invasión" de langostas llegó a la ciudad de Córdoba Video

A pesar de la magnitud de la plaga, vista en videos donde se observa a miles de estos insectos, Blanda subrayó que "sólo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades y no representan un peligro directo para los humanos ni animales". Además, destacó que las zonas urbanas no son su hábitat natural, por lo que "intentan alejarse rápidamente de los centros urbanos".

Noticias Invasión de langostas en Punilla Video

En esa misma línea habló en Cadena 3 el ingeniero agrónomo Héctor Medina, coordinador general de Contingencias y Emergencias de Senasa, quien aseguró que lo único que puede verse perjudicado es el agro, ya que las plagas no dañan a las personas.

A su vez, Medina informó que controlaron "casi el 90%, ya que de 30 o 40 mangas solo quedan 3: una en Catamarca y dos en Córdoba".

En efecto, tras explicar que las mangas se trasladan teniendo en cuenta la dirección del viento, dijo que los próximos lugares donde podrían ir los insectos son las zonas de Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Río Ceballos y Villa Allende".

"Ahora el control es como una intervención quirúrgica; es mucho más complejo y hay que ser muy precisos en el control: hay que esperar que la manga se asiente y poder controlarla cuando se den todas las condiciones ambientales y climáticas", explicó.

Para aquellos que avisten estas langostas, el gobierno de Córdoba y Senasa habilitaron un número de contacto: 0800 999 2386, donde se pueden reportar los avistamientos para que los equipos de control puedan verificar la situación y tomar las medidas necesarias.

La situación se mantiene bajo monitoreo, y las autoridades instan a la población a estar alerta y reportar avistamientos de la plaga.

