Video: así fue el impresionante choque en el camino intercountries de Córdoba
Sucedió en la tarde de este viernes a metros del Mall Corteza. El siniestro dejó sólo heridos leves. Mirá.
05/09/2025 | 14:16Redacción Cadena 3
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
FOTO: Impresionante choque múltiple en Córdoba.
Los equipos de emergencia y la policía de Córdoba respondieron rápidamente a un llamado por un choque múltiple en la avenida Los Álamos 1015, a pocos metros del centro comercial Corteza Mall.
El siniestro, registrado en horas de la tarde, involucró a una camioneta Toyota Hilux, una Renault Duster y un automóvil Fiat UNO.
Según los primeros reportes, el impacto dejó a varios ocupantes con lesiones de carácter leve, sin que ninguno requiriera un traslado de urgencia a un centro de salud.
Las causas que llevaron a la colisión de los tres rodados aún son materia de investigación.
Los peritos de la Policía se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar la dinámica del choque.
El suceso generó un importante corte de tránsito en la avenida, una de las principales arterias de la zona, mientras se procedía a asistir a las víctimas y a retirar los vehículos, que sufrieron daños de diversa consideración.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
-
Video. Impresionante choque en el camino Intercountries de Córdoba.
Cadena 3
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un choque múltiple involucrando a tres vehículos: una Toyota Hilux, una Renault Duster y un Fiat UNO.
¿Quiénes respondieron al incidente? Los equipos de emergencia y la policía de Córdoba.
¿Cuándo sucedió el accidente? En horas de la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el choque? En la avenida Los Álamos 1015, cerca del Corteza Mall.
¿Por qué se produjo el corte de tránsito? Debido al accidente y la asistencia a las víctimas, así como la retirada de los vehículos dañados.