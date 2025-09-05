Video: así fue el impresionante choque en el camino intercountries de Córdoba

Los equipos de emergencia y la policía de Córdoba respondieron rápidamente a un llamado por un choque múltiple en la avenida Los Álamos 1015, a pocos metros del centro comercial Corteza Mall.

El siniestro, registrado en horas de la tarde, involucró a una camioneta Toyota Hilux, una Renault Duster y un automóvil Fiat UNO.

Según los primeros reportes, el impacto dejó a varios ocupantes con lesiones de carácter leve, sin que ninguno requiriera un traslado de urgencia a un centro de salud.

Las causas que llevaron a la colisión de los tres rodados aún son materia de investigación.

Los peritos de la Policía se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar la dinámica del choque.

El suceso generó un importante corte de tránsito en la avenida, una de las principales arterias de la zona, mientras se procedía a asistir a las víctimas y a retirar los vehículos, que sufrieron daños de diversa consideración.

