Vecinos de Campo de la Ribera protestaron por basurales en la zona
27/08/2025 | 18:09Redacción Cadena 3
FOTO: Protestas en Campo de la Ribera.
Audio. Vecinos de Campo de la Ribera protestan por basurales en la zona
Viva la Radio
Un grupo de aproximadamente 30 vecinos de Campo de la Ribera se manifestó por la acumulación de basurales en la zona.
Los manifestantes le piden a la municipalidad que tome medidas urgentes para limpiar los basurales.
Según indican los vecinos, la situación se volvió insostenible y afecta la calidad de vida en el sector.
La convocatoria busca visibilizar un problema que, según los vecinos de la zona, lleva tiempo sin solución.
La situación generó malestar entre las familias que habitan en la zona, quienes reclaman atención inmediata por parte de las autoridades locales.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
