Vecinos de Campo de la Ribera protestaron por basurales en la zona

Los manifestantes piden a la municipalidad que tome medidas urgentes para limpiar los basurales.

27/08/2025 | 18:09Redacción Cadena 3

FOTO: Protestas en Campo de la Ribera.

  1. Audio. Vecinos de Campo de la Ribera protestan por basurales en la zona

    Viva la Radio

    Episodios

Un grupo de aproximadamente 30 vecinos de Campo de la Ribera se manifestó por la acumulación de basurales en la zona. 

Los manifestantes le piden a la municipalidad que tome medidas urgentes para limpiar los basurales

Según indican los vecinos, la situación se volvió insostenible y afecta la calidad de vida en el sector.

La convocatoria busca visibilizar un problema que, según los vecinos de la zona, lleva tiempo sin solución.

La situación generó malestar entre las familias que habitan en la zona, quienes reclaman atención inmediata por parte de las autoridades locales

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Campo de la Ribera?
Un grupo de aproximadamente 30 vecinos se manifestó por la acumulación de basurales en la zona.

¿Quiénes son los manifestantes?
Los manifestantes son vecinos de Campo de la Ribera que piden a la municipalidad que tome medidas para limpiar los basurales.

¿Cuándo se realizó la manifestación?
La manifestación ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se llevó a cabo la protesta?
La protesta se llevó a cabo en Campo de la Ribera, una zona afectada por la acumulación de basura.

¿Por qué se manifiestan los vecinos?
Los vecinos argumentan que la situación de los basurales es insostenible y afecta su calidad de vida.

