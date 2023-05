Un vecino de Villa Allende debió "ayudar" a los ladrones que robaron su auto

Un vecino de la localidad cordobesa de Villa Allende sufrió una pesadilla al ser asaltado en la noche del martes cuando llegaba a su casa.

Luis Figliozzi, de 62 años, contó a Cadena 3: “Cerca de las diez de la noche llegaba a mi casa con mi señora y previamente uno de mis hijos me había llamado diciendo que uno de los postigones de la ventana se había abierto”.

“Pensamos que había sido abierto por el viento, al llegar bajó mi mujer, le pedí que se encerrara en la casa, yo guardé el auto, me dirigí a la ventana y aparecieron tres individuos, me agarraron del brazo y con armas que no puedo precisar, dado que el lugar estaba oscuro, me apuntaron en sien pero no sé si eran pistolas, y me tomaron del brazo”, describió.

Luego de entregarles todo lo que tenía (dinero) le pidieron el auto: “Me obligaron a entrar en el vehículo y sacarlo, fui con ellos en el auto hasta donde está la garita, saludé al guardia para que no sospechara, llegamos a calle Mendoza, cruzamos avenida Lucchese, se metieron por caminos de tierra y a cinco o seis kilómetros de casa me dejaron en un descampado”.

“Estaban encapuchados y me pidieron que no los mirara, yo les facilité todo para que se llevaran el auto para que no entraran a la casa; no me golpearon, sí me amenazaban para que no los mirara”, relató.

La víctima logró orientarse y pudo volver caminando a su barrio Lomas Sur, el celular se me había caído en el patio y no podía pedir ayuda.

Los ladrones se llevaron un Citroën C4, de color gris plata, y algo de dinero.

Por el momento, la Policía no tiene novedades ni de los delincuentes (cuatro en total) ni del automóvil.

Informe de Gonzalo Carrasquera.