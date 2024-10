Un argentino en Israel contó cómo se vivió el ataque y mostró cómo es un refugio

Irán lanzó este martes más de 500 misiles contra Israel y se activó la cúpula de hierro para frenar los ataques. Las autoridades ordenaron a los residentes israelíes refugiarse en sus casas.

Gonzalo Golocovsky, es cordobés, vive en Jerusalén hace 10 años y contó a Cadena 3 cómo se vivió el ataque iraní: “Estamos bien, fue una hora difícil, recibimos un mensaje a las cinco de la tarde que decía que Israel estaba por ser atacado por Irán. El ataque fue dos horas y media después de la información”.

"Cinco minutos antes del ataque nos llegó otra advertencia que decía que vayamos a refugiarnos. Después de una hora nos llega un mensaje de que ya podíamos volver a nuestras casas”, explicó.

En el contexto de este ataque, Golocovsky detalla cómo funcionan los refugios: "Los edificios antiguos, como en el que vivo yo, tienen refugios en el piso menos uno, son espacios vacíos reforzados, que no tienen ventanas, mientras que los edificios modernos suelen tener refugios dentro de los departamentos que también están preparados con ventanas y puertas especiales".

Así es un refugio en Israel.

“Hay distintos tipos de mecanismos de seguridad, no solo está la cúpula de hierro. No se dio la información de cuantos misiles han logrado detener. El sistema deja caer algunos misiles que se sabe que van a lugares en los que no vive gente”, aseguró sobre la activación de la cúpula de hierro.

Al respecto de cómo es educar niños en este duro contexto, el cordobés aseguró que es “difícil explicarles, hace ya un año que vivimos esto y ya están más acostumbrados”. Además, contó que su hija mayor tiene cuatro años y ya “entiende un poco más, le da miedo y pregunta” y que a ella le explican que “que hay gente mala que nos quiere pegar y que dios nos cuida”.

Además, Golocovsky explicó que en Israel “el ejército es parte de la sociedad entonces es algo que se habla, se entiende, se explica y se respira, es muy cercano, el que va a la guerra es el papá, el tío o el vecino”.

También menciona que a pesar de esta situación "la vida sigue, hay que ir al colegio, trabajar y estudiar" y que "uno no puede fingir, está es la realidad en la que vivimos”.

Acerca de la percepción del conflicto, Golocovsky sostiene que en Israel se busca vivir en paz, a pesar de la hostilidad que enfrentan. "Queremos vivir en paz, pero no podemos vivir con el cuchillo en la garganta”, expresó.

“Este país es un milagro, pero para que sucedan hay que ayudar y hacer caso”, aseguró.

Entrevista de Viva la Radio