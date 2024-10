Irán lanzó más de 500 misiles contra Israel y sube la tensión en Medio Oriente

Irán lanzó este martes más de 500 misiles contra Israel y se activó la cúpula de hierro para frenar los ataques en Tel Aviv y Jerusalén. Las autoridades ordenaron a los residentes israelíes refugiarse en sus casas y que permanezcan cerca de los refugios antiaéreos.

Previamente, la policía israelí dice que recibió un informe sobre un tiroteo en el barrio de Jaffa de Tel Aviv, que dejó al menos 10 heridos, según un portavoz policial. El servicio nacional de emergencias de Israel dice que ocurrió cerca de una estación de tren ligero en Jaffa.

Tras los ataques, comenzaron a sonar las sirenas en todo el país, incluida Jerusalén. Anteriormente las Fuerzas de Defensa habían señalado que el ataque podría ser "de gran alcance".

Previamente, el Ejército declaró el lanzamiento de una ofensiva terrestre en Líbano, intensificando las operaciones tras una semana de ataques aéreos que terminaron en la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Las FDI revelaron haber incursionado con fuerzas especiales en Líbano, destruyendo las posiciones estratégicas, túneles y arsenales de Hezbollah.

??Sirens sounding in central Israel?? pic.twitter.com/jvR31Mau2J — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

El objetivo de Israel es desmantelar al grupo terrorista y restablecer la seguridad en el norte de Israel, donde 60.000 personas fueron desplazadas.

Se trata del segundo ataque directo proveniente de Irán contra Israel en los últimos meses. En abril, ya había lanzado cientos de misiles y drones como respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco, Siria. Por entonces, Teherán advirtió que iba a responder al asesinato del líder de Hamás, Ismael Haniyeh.

En tanto, Estados Unidos había alertado horas atrás este martes respecto a un posible ataque de Irán a Israel, en medio de los combates en Líbano, donde se inició una ofensiva terrestre israelí.

Fue el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, quien alertó que la información de inteligencia compartida por los Estados Unidos indicaba un inminente ataque con misiles desde Irán. Por ese motivo, Israel se encontraba en un estado de "máxima preparación", con el apoyo de las fuerzas estadounidenses en la región.

"Los disparos iraníes contra Israel traerán consecuencias, no daré más detalles", indicó Hagari.

Afirmó que el sistema israelí de defensa aérea de múltiples niveles, diseñado para interceptar misiles de corto, mediano y largo alcance, no proporciona una protección "hermética".

Instó a la población civil a mantenerse alerta y seguir las directrices que se endurecieron hoy, después de que los niveles de alerta en Tel Aviv y Jerusalén se elevaron a la fase 2.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció que tres escuadrones de aviones caza se dirigían actualmente hacia Medio Oriente.

• Extrema alerta en Israel

Ricardo Joshua Silva, periodista en Israel, informó que hay "alertas para las próximas 10 horas aproximadamente" debido a movimientos detectados de lanzaderas en Irán dirigidas hacia Tel Aviv.

Silva indicó que "todo el país está llamado a conservar cerca los lugares de resguardo", y que la población debe estar preparada para dirigirse a refugios en caso de que suenen las sirenas.

A pesar de la distancia entre Irán e Israel, hay tiempo suficiente para que la población se resguarde. "No se sabe exactamente ni cuántos ni qué potencia tendrían estos ataques, pero todo el país está en alerta en este instante", agregó.

En el contexto actual, Líbano lanzó varios misiles hacia Tel Aviv, aunque la mayoría cayeron al mar o fueron interceptados. Silva mencionó que "hasta ahora no han causado daño", pero habló de un ataque terrorista en el centro de Tel Aviv que dejó al menos 10 heridos. "Posiblemente haya muertos en el ataque", indicó.

Respecto a la implicación directa de Irán, Silva afirmó que "cambiaría drásticamente" la situación, dado que la cúpula militar israelí está decidida a "acabar la amenaza de donde venga".

Además, destacó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región, lo que podría complicar un ataque iraní.

En cuanto a la capacidad de defensa de Israel, Silva comentó que "si es la misma capacidad militar que mostraron en el mes de abril, seguramente serán detenidos ya sea por el mismo escudo protector o por la fuerza aérea". Sin embargo, advirtió que "si caen fragmentos grandes, fragmentos del tamaño de un automóvil, pueden causar daños", aunque menores que un impacto directo.

Las próximas horas son críticas y se espera que la situación evolucione rápidamente. Silva se mostró dispuesto a brindar más información a medida que se desarrollen los acontecimientos.

• Galería de videos

Listen to the booms.



This is Israel right now. pic.twitter.com/DKl6HfWjvz — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

Tel Aviv under rocket fire pic.twitter.com/KiOifZlQ6e — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

???? ???????? ??????’?? ?? ?????????????? ?????????????? ??????????.



This is Israel right now.



RT this so the entire world knows. pic.twitter.com/ok8CxCXxnP — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

THIS ISN’T NORMAL.



Every single one of these rockets is meant to kill. pic.twitter.com/VjyQFJ53Tk — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

Entrevista de Rodolfo Barili. Informe de Carolina Amoroso.