Lo que se sabe sobre la escalada entre Israel y Hezbollah con Irán involucrado

• Irán atacó con misiles a Israel

Irán lanzó unos 500 misiles contra Israel, que desplegó la Cúpula de Hierro defensiva para contener ese ataque, informaron este martes medios internacionales y confirmó el Ejército. Además, las autoridades reportaron un ataque a tiros en un suburbio del sur de Tel Aviv la noche de este martes, en el que hubo cuatro muertos y 10 personas heridas.

El ataque iraní es en respuesta a la incursión israelí en Líbano, que terminó con la muerte del líder de Hezbollah, Hasán Nasralá, el pasado viernes.

• Cuatro muertos y 10 heridos en un tiroteo en Tel Aviv

Las autoridades de Israel reportaron un ataque a tiros en un suburbio del sur de Tel Aviv este martes, en el que hay al menos cuatro muertos y 10 heridos. Todo ocurrió minutos previos al masivo ataque con 500 misiles provenientes de Irán a territorio israelí.

Las cámaras de seguridad de Tel Aviv detectaron a dos terroristas abriendo fuego con armas de alto calibre en una estación de tren. Los atacantes comenzaron a disparar cuando bajaron de un tranvía en la parada Sderot-Yerushalayim, en el barrio de Jaffa, al sur israelí. Allí, desataron una masacre planificada.

/Inicio Código Embebido/

Dozens, possible Hundreds of Ballistic Missiles are Impacting across Southern and Central Israel. pic.twitter.com/M1w3gEd8Ya