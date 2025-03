Tras el fallo, hablaron los padres de Catalina: "Ahora falta la justicia divina"

En un fallo que resonó entre aplausos en los pasillos de los tribunales de Córdoba, Néstor Aguilar Soto fue condenado este martes a cadena perpetua por el brutal asesinato de Catalina Gutiérrez, su mejor amiga.

El crimen, ocurrido el 17 de julio del año pasado, conmocionó a la ciudad: Soto engañó a la joven de 21 años, la estranguló y le quitó la vida, dejando un vacío imposible de llenar en su familia y seres queridos.

Tras conocerse la sentencia, Eleonora, la madre de Catalina, compartió su dolor con una mezcla de alivio y resignación. "Es volver a casa y Catalina no vuelve nunca más. Esa puerta nunca más se va a volver a abrir", expresó con la voz quebrada.

Relató que el asesino no tuvo el valor de mirarla a los ojos durante el proceso: "No me miró a los ojos. Ya está. Hay que cerrar esta etapa y avanzar por nosotros, por Lucía, más que nada", dijo, refiriéndose a su otra hija.

A pesar de la condena, Eleonora reconoció que el sufrimiento no desaparece. "La justicia del hombre ya está y ahora hay que esperar a la justicia divina. Pero el dolor de perder a un hijo es algo que no hay nada que te alivie", confesó.

Entre lágrimas, se preguntó si Catalina, en sus últimos momentos, habría sentido su ausencia: "A veces pienso si se dio cuenta, si me llamó ‘mamá’ para que la ayudara mientras la estaba ahorcando".

Marcelo Gutiérrez, el padre de la víctima, también habló tras el fallo. "No deberíamos festejar nada, porque la pérdida de un hijo no se puede festejar, pero era lo mínimo que queríamos: la pena máxima para este asesino", afirmó.

La cadena perpetua, explicó, era el único desenlace aceptable para ellos. Sin embargo, la pregunta sobre cómo seguir adelante pesa en la pareja: "¿Y ahora cómo se vuelve a casa? Es una pregunta que nos hacemos con Eleonora. Después está Lucía, la familia, el poder volcar todo este amor hacia Catalina a otras cosas", reflexionó Marcelo.

Ambos coincidieron en que el duelo por su hija será eterno. "Es imposible borrar una hija de 21 años. Puede amenguar, pero no hay un día en que no pienses por qué no está tu hijo", sentenció.

Informe de Gonzalo Carrasquera.