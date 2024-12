Solcito anticipó su show en los estudios de Cadena 3 con canciones y reflexiones

Solcito presenta una propuesta novedosa, "El show de Solcito", este domingo en Quality Teatro para despedir el año con un gran espectáculo familiar.

La artista infantil visitó los estudios de Cadena 3 y se mostró ilusionada por lo que sucederá en el escenario. “Estamos con un gran equipo trabajando para que disfrute toda la familia, no solamente los niños”, añadió.

El espectáculo incluirá la participación de personajes como Picasso y Koi, además de canciones nuevas. “Es un regalo para toda la gente que nos sigue”, comentó Solcito.

“No puedo hacer el mismo show que hice en vacaciones de invierno porque tengo una comunidad muy fiel que necesita ser sorprendida en cada uno”, explicó.

Solcito reflexionó sobre el contexto emocional de este fin de año, mencionando que comenzó el 2024 con la triste noticia de la partida de su amigo Pansi, un gran músico y colaborador.

“El Pansi desde el cielo me está dando mucha fuerza para no extrañarlo tanto y para recordarlo”, afirmó. “Este año se me fue el Pansi de gira al cielo, y creo que la vida es un ratito y hay que disfrutarla al cien”, añadió.

En cuanto a su vida familiar, Solcito mencionó que su papá, Piñón Fijo, ha comenzado terapia "a través de la inteligencia artificial", lo que ha permitido un proceso de sanación y reencuentro familiar.

“Entender que somos una familia más, que tenemos problemas como todas”, dice. “Lo importante es estar y seguir adelante”, concluye.

El show de este domingo no solo se centrará en la diversión, sino que también incluirá momentos de reflexión y conexión emocional.

“Está pensado desde mi rol de mamá, para que mis hijos y todos los niños puedan disfrutar de un mensaje positivo”, asegura Solcito.

Entrevista de "Viva la Radio"