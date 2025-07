Sin GNC por 24 horas más: la crisis que afecta al transporte público y usuarios

La suspensión del suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) en las regiones Centro y Cuyo, extendida por 24 horas más, golpea duramente a la industria del transporte público y a los usuarios que dependen de este combustible.

Taxistas, remiseros y conductores particulares expresan su frustración en las estaciones de servicio, donde la actividad se detuvo y los playados cumplen horario sin poder cargar.

En un recorrido por estaciones de servicio de la ciudad, Cadena 3 dialogó con trabajadores y usuarios afectados. “Recién se enteraron que el corte sigue por 24 horas más y están renegando, viendo qué hacer”, comentó un playero, quien describió la constante llegada de conductores preguntando por novedades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Vienen a cada rato a preguntar qué pasa. Acá estamos, cumpliendo horario, haciendo limpieza en la playa porque no hay más que hacer”, agregó, destacando el impacto económico para los dueños de las estaciones: “No se produce plata, pero los gastos son los mismos”.

Jorge, un usuario que trabaja con su vehículo, expresó su impotencia: “Vivo del auto, pero con estos cortes es imposible. Los costos no me dan. Tengo que moverme al interior y no tengo cómo hacerlo porque con nafta se me va el presupuesto”.

Al confirmarle que el corte se extendería hasta después de las 14 horas de mañana, aseguró: “Siempre terminamos perjudicados los usuarios. No me queda otra que parar, porque los números no cierran. Hoy perdí el día de trabajo”.

"Chela", otra usuaria de GNC, en diálogo con Cadena 3 compartió una situación similar: “Tengo que cargar nafta para arreglármelas, no queda otra. Mi marido y yo trabajamos con el auto, y este corte nos complica mucho. Por suerte el vehículo también usa combustible, pero no es la idea”.

La extensión del corte, que comenzó ayer, obliga a muchos a recurrir a la nafta, un gasto significativamente mayor que afecta los ingresos de quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

Informe de Celeste Benecchi