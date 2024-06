Sin acuerdo, sigue hoy el paro de docentes universitarios

Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba llevan adelante un paro universitario por 48 horas, inició este martes 11 y sigue hoy, en reclamo de una recomposición salarial. Según denuncian, desde diciembre perdieron más del 40% del valor adquisitivo del salario, muy por debajo del resto de los estatales.

Javier Blanco, titular del gremio ADIUC, expresó en diálogo con Cadena 3: "En los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández perdimos más o menos 8 puntos porcentuales del salario real, unos 35 con el gobierno de Macri, y hoy en cuatro meses perdimos más del 40%". Blanco mencionó que un docente que recién ingresa a la universidad gana alrededor de $270.000 sin antigüedad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gremio mantuvo reuniones con el gobierno nacional pero hasta ahora no hubo acuerdos. "Hubo varias reuniones, pero no tenía pauta de economía", dijo el representante gremial. En respuesta a la falta de avances en las negociaciones salariales, se llevó a cabo un paro total docente y no docente.

Blanco también mencionó que su objetivo es volver al estado salarial que tenían en diciembre del 2023. "Nuestro salario ideal fue en octubre de 2015", recordó el titular de ADIUC. Sin embargo, reconoció que desde entonces han venido perdiendo poder adquisitivo.

Como resultado del paro, no se dictarán clases en la Universidad Nacional de Córdoba.

La ratificación de la medida de fuerza se adoptó en el marco de una asamblea de secretarios generales con la participación de gremios de base para analizar la continuidad del plan de lucha contra el ajuste del financiamiento.

Ahora esperan una convocatoria para una nueva paritaria aunque aún no tienen una fecha precisa para ello. El reclamo se extiende a nivel nacional y si no obtienen respuesta desde Nación planean pedir directamente a la Universidad Nacional de Córdoba.

Informe de Gonzalo Carrasquera.