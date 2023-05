Natalie Pérez, a corazón abierto por su presentación en el Festival Satélite

Natalie Pérez llega este 26 de mayo al Festival Satélite de la Plaza de la Música de Córdoba y presentará su último lanzamiento "TQT", como parte de su tercer álbum. La cantante, además, tiene grandes expectativas en lo que respecta a su presentación en el Gran Rex, programada para septiembre.

"No quiero limitar a la canción, porque si yo le pongo mi historia personal, es como que la limito", describe Natalie en diálogo con Cadena 3.

Y amplío, sobre su presentación en Buenos Aires: "Estar en el Gran Rex es una emoción, es un poco de presión. No de depresión, de presión, de sentir presión. De miedos, de ganas, o sea, es como una mezcla de todo. Pasaron tantos artistas por ahí".

La cantante también dijo a Cadena 3 que "llegar con mi música también tiene ahí un plus superespecial. A mitad del mes que viene empiezo a trabajar en lo que va a hacer ese show y me tiene muy entusiasmada porque es algo nuevo, o sea nunca estuve en un teatro tan grande cantando, así que me emociona".

Por último, reflexionó: "Lo más lindo que les puede pasar es seguir sus sueños y tener ganas de darle a la gente. Porque finalmente todo lo que tenga que ver con el arte es para uno, pero finalmente es para que lo vea otro. Solo hacerlo para disfrutarlo y después las cosas van llegando".

Entrevista de Geo Monteagudo.