Marcela Morelo celebra 28 años de "Corazón Salvaje" y su regreso a Córdoba

Marcela Morelo regresa a Córdoba para presentar su espectáculo en Quality el próximo 12 de septiembre. En una charla íntima con Cadena 3, la cantante reflexionó sobre sus casi tres décadas en la música y los cambios que ha experimentado la industria.

“Desde hace muchos años recorro Córdoba”, comentó Marcela recordando sus inicios, cuando comenzó a estudiar guitarra a los siete años. “Mi abuelo tocaba el bandoneón, eso fue contagioso para mí”, agregó sobre sus raíces musicales que la llevaron a compartir serenatas junto a su abuelo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre su presentación en Quality, anticipó que ofrecerá dos horas de “alta vibra”, tocando temas de todos sus discos y respondiendo a los pedidos del público. “La lista de canciones es hermosa, disfrutamos mucho con los shows”, aseguró Morelo.

La artista también trabaja en un nuevo disco que contendrá versiones renovadas de sus hits, además de colaboraciones con otros músicos. “Queremos que salga al menos una canción antes del fin de año”, informó Marcela sobre sus planes futuros.

Morelo mencionó que la música ha cambiado significativamente con la llegada de las plataformas digitales. “Soy de otra época, pero tenés que aggiornarte, hoy sueno en todas las plataformas”, explicó sobre su adaptación a las nuevas tecnologías.

La comunidad de artistas ha evolucionado, y destacó que “los jóvenes se unieron y lograron crear su propia historia”. Agregó que estas colaboraciones entre géneros son un paso positivo y fomentan la unión en el mundo musical, algo que considera fundamental en la actualidad.

Acerca de su conexión con otros artistas, Marcela mencionó un encuentro especial con un grupo de cantantes reconocidas, donde reafirma el valor de la amistad y la colaboración en el arte. “Es un lugar de encuentro donde compartimos música y amor”, concluyó Morelo, quien se prepara para su regreso a los escenarios con entusiasmo.

Entrevista de Viva la Radio