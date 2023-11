Florencia Peña, en Cadena 3: "El musical es el lugar en el que más me despliego"

Florencia Peña pasó este lunes por Viva la Radio para promocionar Mamma Mia, la obra teatral que se estrenará el 18 de diciembre en el Teatro Luxor de Carlos Paz.

El musical, con las creaciones del conjunto sueco ABBA, se llevará a cabo bajo la realización de Pardo Producciones, donde Peña interpretará a Donna, el personaje que Meryl Streep llevó a la pantalla grande. Los ensayos arrancan el siguiente lunes.

“El musical es el lugar en el que más me despliego. Soy una actriz que canta y baila”, declaró Flor.

“Es una alegría volver a Córdoba con semejante espectáculo”, agregó.

“Estaba en el camarín de Got Talent y me mandó un mensaje Ricky, no había nada que me incentivará después de Casados con Hijos. Rápidamente le dije que sí”, contó Flor de como se enteró de la propuesta.

