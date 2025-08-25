En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Vélez

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Aldosivi

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

El cordobés que corta el pelo a gente en la calle a cambio de una historia

Víctor Mansilla, un peluquero de La Calera se viralizó con sus videos en las redes sociales. 

25/08/2025 | 18:00Redacción Cadena 3

FOTO: El peluquero solidario.

  1. Audio. El cordobés que corta el pelo a gente en la calle a cambio de una historia

    Viva la Radio

    Episodios

Víctor Mansilla, un peluquero de cordobés de La Calera, se hizo viral en las redes sociales por su propuesta: cambiar un corte de pelo por una historia de vida. 

El peluquero sube videos en los que se lo puede ver ofreciendo cortes de pelo a gente en situación de calle a cambio de que ellos le cuenten su historia.

En diálogo con Cadena 3,  Mansilla explicó: “En el año 2018, hacíamos cortes solidarios a merenderos de la ciudad de La Calera y también a algunos de la ciudad de Córdoba”. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la pandemia lo llevó a crear un nuevo formato: “Comenzamos a crear un contenido de escucha, un contenido de impacto, que es un corte de pelo a cambio de una historia de vida”.

Las historias que escucha son conmovedoras. “La verdad que son todas historias duras. Nosotros tenemos muchos testimonios de gente vulnerable, de gente que está en situación de calle”, afirmó. 

Mansilla recordó especialmente la historia de un excombatiente de Malvinas, que lo impactó profundamente.

/Inicio Código Embebido/

@victor.mansilla29

"Un corte de pelo,una lección de vida" Esta historia va hacerte sonreír incluso en la adversidad-la historia de Sonia/??

? sonido original - Victor Mansilla

/Fin Código Embebido/

El impacto de su labor se extiende más allá de la peluquería. “Este contenido conecta a muchas personas”, dijo. Relató un caso en el que un padre, tras años de separación, pudo reencontrarse con su hija gracias a uno de sus videos. “También hay solidaridad”, añadió, mencionando cómo un chico no vidente cumplió su sueño de conocer la cancha de Belgrano gracias a la intervención del presidente del club.

"Son historias que conectan y que impactan mucho", concluyó.

Entrevista de Francisco Vidal.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho