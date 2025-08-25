El cordobés que corta el pelo a gente en la calle a cambio de una historia

Víctor Mansilla, un peluquero de cordobés de La Calera, se hizo viral en las redes sociales por su propuesta: cambiar un corte de pelo por una historia de vida.

El peluquero sube videos en los que se lo puede ver ofreciendo cortes de pelo a gente en situación de calle a cambio de que ellos le cuenten su historia.

En diálogo con Cadena 3 , Mansilla explicó: “En el año 2018, hacíamos cortes solidarios a merenderos de la ciudad de La Calera y también a algunos de la ciudad de Córdoba”.

Sin embargo, la pandemia lo llevó a crear un nuevo formato: “Comenzamos a crear un contenido de escucha, un contenido de impacto, que es un corte de pelo a cambio de una historia de vida”.

Las historias que escucha son conmovedoras. “La verdad que son todas historias duras. Nosotros tenemos muchos testimonios de gente vulnerable, de gente que está en situación de calle”, afirmó.

Mansilla recordó especialmente la historia de un excombatiente de Malvinas, que lo impactó profundamente.

El impacto de su labor se extiende más allá de la peluquería. “Este contenido conecta a muchas personas”, dijo. Relató un caso en el que un padre, tras años de separación, pudo reencontrarse con su hija gracias a uno de sus videos. “También hay solidaridad”, añadió, mencionando cómo un chico no vidente cumplió su sueño de conocer la cancha de Belgrano gracias a la intervención del presidente del club.

"Son historias que conectan y que impactan mucho", concluyó.