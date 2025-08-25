Una niña de nueve años fue la voz del estadio en el partido de Unión
Ocurrió en el marco del día del niño para el partido del "Tatengue" ante Huracán.
25/08/2025 | 17:22Redacción Cadena 3
FOTO: Helena Valli, una niña de nueve años, se convirtió en la voz del estadio de Unión.
-
Audio. Una niña de nueve años fue la voz del estadio en el partido de Unión
Viva la Radio
Helena Valli, una niña de nueve años, se convirtió en la voz del estadio de Unión durante un partido de primera división contra Huracán.
Este evento histórico ocurrió en el marco del Día de las Infancias.
Helena, quien juega al fútbol femenino en Unión y también hace teatro, recibió el llamado del club para anunciar las formaciones de los equipos. “Me ayudaron los de prensa, me ayudaron mucho”, relató a Cadena 3 la pequeña.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
La niña recibió una planilla con la información necesaria para presentar a los futbolistas. Con entusiasmo, recuerda cómo debía anunciar a su equipo: “Así, señoras y señores, así forma el equipo rojo y blanco, así forma Unión, Unión, Unión de Santa Fe.”
Entre los jugadores que presentó, mencionó a Lucas Gamba como su favorito. Sin embargo, algunos apellidos le resultaron complicados de pronunciar: “Era medio difícil de pronunciar algunos apellidos”, admitió.
Informe de Matías Arrieta.
Lectura rápida
¿Quién es Helena Valli? Es una niña de nueve años que se convirtió en la voz del estadio de Unión.
¿Cuándo ocurrió el evento? El evento tuvo lugar durante un partido de primera división en el marco del Día de las Infancias.
¿Dónde se llevó a cabo? En el estadio de Unión, en la ciudad de Santa Fe.
¿Cómo se preparó Helena para su tarea? Recibió ayuda del departamento de prensa del club y una planilla con la información necesaria.
¿Por qué es significativo este evento? Es un evento histórico que resalta la participación de una niña en un rol destacado durante un partido de fútbol.