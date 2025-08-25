Una niña de nueve años fue la voz del estadio en el partido de Unión

FOTO: Helena Valli, una niña de nueve años, se convirtió en la voz del estadio de Unión.

Helena Valli, una niña de nueve años, se convirtió en la voz del estadio de Unión durante un partido de primera división contra Huracán.

Este evento histórico ocurrió en el marco del Día de las Infancias.

Helena, quien juega al fútbol femenino en Unión y también hace teatro, recibió el llamado del club para anunciar las formaciones de los equipos. “Me ayudaron los de prensa, me ayudaron mucho”, relató a Cadena 3 la pequeña.

La niña recibió una planilla con la información necesaria para presentar a los futbolistas. Con entusiasmo, recuerda cómo debía anunciar a su equipo: “Así, señoras y señores, así forma el equipo rojo y blanco, así forma Unión, Unión, Unión de Santa Fe.”

Entre los jugadores que presentó, mencionó a Lucas Gamba como su favorito. Sin embargo, algunos apellidos le resultaron complicados de pronunciar: “Era medio difícil de pronunciar algunos apellidos”, admitió.

Informe de Matías Arrieta.