Christian Herrera el Cantor del Monte, llenó de música los estudios de Cadena 3

FOTO: El Cantor del Monte promete una noche de música, danza y tradición

Christian Herrera, conocido como el Cantor del Monte, vuelve a la capital cordobesa con un concierto en formato peña bailable que promete ser una verdadera fiesta criolla.

El próximo 5 de septiembre, la Sala del Rey será el escenario donde el folclorista desplegará su talento junto a invitados de lujo como el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Lautaro Rojas y la banda Carnavalero, entre otros.

“Queremos que sea una fiesta de la familia, de los amigos, un reencuentro para compartir y celebrar nuestras raíces”, expresó en diálogo con Cadena 3 Christian Herrera.

El espectáculo, que combina música, danza y tradición, invita al público a zapatear y disfrutar de un repertorio que incluye clásicos del folclore y temas propios cargados de emoción.

La propuesta también contará con momentos románticos, como su interpretación de “Amor divino”, un tema que refleja la pasión y el sentimiento que caracterizan su estilo.

Tras su consagración en el Festival de Jesús María 2024 y una destacada actuación en Cosquín 2025, el cantor ha recorrido escenarios de todo el país, desde Mendoza hasta San Juan, San Luis y Bolivia. “Cosquín fue una explosión para nuestra agenda, nos cambió la vida”, confesó.

Este fin de semana, antes de su llegada a Córdoba, se presentará el sábado en Piedra Buena y Santa Rosa de Leales, Tucumán, y el domingo en Salta Capital y General Pizarro, cerca de Joaquín V. González.

Herrera destacó la conexión especial que logra con el público, especialmente con los más chicos: “Es impresionante cómo los niños se acercan en cada lugar. Y detrás de ellos, a medio metro, está la mamá, el abuelo, la familia. Eso es lo más hermoso, que las fiestas populares vuelvan a ser un espacio para disfrutar en familia”.

Además de su amor por la música, Christian reveló su pasión por el fútbol, confesando ser hincha de River Plate por influencia de su abuelo y su padre.

“Fui a la Bombonera, al Monumental. Amo el fútbol, pero no me meto en discusiones fanáticas”, aseguró.

También compartió anécdotas de su infancia, cuando a los 11 años cantaba cumbia en una banda local en Morillo, Chaco Salteño, y cómo su padre, un policía que mantenía a sus seis hijos, inicialmente no le permitía dedicarse a la música.

Con una carrera en ascenso y un carisma que trasciende los escenarios, Christian Herrera promete una noche inolvidable en Córdoba, donde el folclore se vivirá con alegría, baile y el calor de la tradición.

Entrevista de "Viva la Radio"