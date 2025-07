Alfredo Casero regresa a Córdoba con "Cha Cha Cha Volumen 2"

El humorista y actor argentino Alfredo Casero se presentó con su espectáculo "Cha Cha Cha Volumen 2" el fin de semana del 19 y 20 de agosto en el Quality Espacio de Córdoba. En una charla previa al evento, Casero describió la experiencia como "hermosa para ir a la noche al Quality en un hermoso recinto para recrear". Destacó a Cadena 3 la "adrenalina que es imposible de replicar en otro formato" que le otorga el contacto directo con el público.

Casero se involucró de manera activa en la puesta en escena, eligiendo no delegar los aspectos técnicos. Afirmó que debía hacer de sí mismo y explicó que el formato de "Cha Cha Cha" sería "imposible hacerlo en la televisión por los costos".

El humorista consideró que "Cha Cha Cha" ya no le pertenecía solo a él, sino que "le pertenece a todo el mundo". Lo definió como un "protocolo" que, al seguir ciertos pasos, puede ser replicado por cualquiera. Al reflexionar sobre el origen del éxito de su programa, confesó: "Nunca lo supe. Nunca lo supe y nunca lo voy a saber. Desde siempre hubo un cariño muy grande con la gente". Su principal motivación fue "llevar una idea adelante", impulsado por una "ambición desmedida de un enano maldito que tengo adentro que va para como loco".

Casero también abordó la evolución del humor en Argentina, lamentando la desaparición de programas de "calidad principalmente humana" como "Hiperhumor" y "Telecanta". Recordó la influencia de figuras como Raimundo Soto, Almada y, especialmente, Juan Carlos Mesa, a quien consideró un "prócer" y de quien aprendió la "locura" del humor.

El humorista opinó que la creatividad y el humor actuales se ven afectados porque "han ganado los nihilistas, o sea, ganan los que se ríen de lo bello, lo bueno y el bien que ha hecho la humanidad para llegar a lo bello, lo bueno y el bien que ellos no creen".

Fiel a su estilo frontal, Casero afirmó: "No me arrepiento de nada". Citó una enseñanza de su niñez: "Lo que digo con la boca lo defiendo con el cuero". Se describió como un observador atento que recoge ideas de la gente en la calle, incluso de aquellos que parecen más humildes, creyendo que "cada persona que viene con su mundo te dice, en realidad te da más o menos una idea para dónde ir".

Respecto a la situación sociopolítica del país, Casero expresó una visión categórica: "Si nosotros no entendemos que lo que necesitamos es un trabajo científico para poder eh sobrellevar un drama tan importante". Añadió: "Nosotros tenemos una enfermedad y bueno, ahora hay un tipo que es un científico, hasta ahora no me mintió". Su mayor molestia radicó en el "dolor terrible de que te insulte la inteligencia" por parte de "gente sumamente bruta".

Finalmente, Casero invitó al público a disfrutar de "Cha Cha Cha Volumen 2", destacando que la venta de entradas "viene muy bien". Las entradas estaban disponibles en la página de Quality Espacio.