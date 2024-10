Su ex pareja la atropelló y arrastró con el auto: "Si sale, me viene a buscar"

En el Centro de Justicia Penal se llevó a cabo una audiencia imputativa relacionada con un caso de violencia de género que estremeció a la opinión pública en las últimas horas. Un hombre de 36 años, acusado de agredir a su expareja, Luz, de 23 años, enfrenta la posibilidad de prisión preventiva, según lo indicado por el fiscal.

Luz, quien se encuentra en silla de ruedas debido a las lesiones sufridas, compartió su desgarrador testimonio sobre los eventos del pasado lunes con el móvil de Cadena 3 Rosario.

"Golpeada, moretoniada, no puedo caminar por mí misma", expresó Luz, quien se siente "como puedo, viva de milagro". La joven relató que, en la madrugada del incidente, su expareja intentó ingresar a su domicilio, desafiando una orden de restricción que él había recibido previamente.

Recordando aquella noche, Luz comentó: "Siento que me tiran una piedra a la ventana de mi dormitorio. Bajo porque no quería problemas, no quería hacer el despliegue policial". Sin embargo, al negarse a dejarlo entrar, su expareja se tornó violento.

"Él me comienza a golpearme, agarra del cabello, me tira al suelo", narró. Tras un forcejeo, Luz logró salir corriendo hacia la calle, pero su expareja la embiste con su auto, provocando que ella resultara gravemente herida.

La joven, que ha denunciado previamente episodios de violencia, enfatizó que "la gente que es violenta no cambia".

A la espera de la audiencia, Luz expresó su temor: "Mi deseo es que no salga porque yo de verdad pienso que él va a salir, me va a venir a buscar y me va a matar". Actualmente, se encuentra en la casa de sus padres, temerosa de regresar a su propio hogar.

El fiscal ha solicitado la prisión preventiva por el plazo de ley, lo que podría extenderse hasta dos años mientras dure el juicio. Luz, al compartir su experiencia, busca que se haga justicia y que su testimonio sirva para visibilizar la problemática de la violencia de género.

Ante situaciones de violencia, se recuerda que la línea 144 está disponible para brindar contención, información y asesoramiento a quienes lo necesiten.

El imputado fue aprehendido por personal policial a raíz de los llamados al 911 realizado por los vecinos que frente a los gritos salieron a socorrer a la víctima. Asimismo se le imputa haber incumplido la prohibición de acercamiento de fecha 23/10/24 emanada por el Tribunal Colegiado de Familia n°3 de Rosario, que le impedía acercarse a la víctima y al domicilio y hasta un radio de 200 metros. Se dispuso la prisión preventiva.

Entrevista de Agostina Meneghetti.