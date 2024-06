Seguridad vial, cuestionada: "Muchas provincias mienten con datos, es política"

El presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, cuestionó la veracidad de las estadísticas oficiales sobre siniestros viales en Argentina durante una entrevista con Cadena 3 Rosario.

Según Pons, muchas provincias "mienten los datos" y la falta de control y educación vial contribuye a la alta tasa de accidentes.

"Las estadísticas que acabaste de leer tienen bastante poco de verosimilitud", afirmó Pons. Según él, las cifras oficiales no se ajustan a la realidad y hay un gran número de muertes en el sistema hospitalario que no se contabilizan. Además, criticó que las autoridades no miden el impacto del consumo de alcohol en los accidentes viales.

Pons también señaló que muchos funcionarios a cargo de la seguridad vial no son expertos en el tema y carecen de planes efectivos para mejorar la situación. "Salvo en rosas excepciones, en general los funcionarios en los tres niveles de gobierno no son especialistas en el tema", dijo.

Asimismo, criticó duramente el sistema actual para obtener licencias de conducir. Según él, es demasiado fácil obtener una licencia y esto contribuye al problema. "Tenemos un sistema de otorgamiento de licencias que es prácticamente como ir a sacar el DNI", comentó.

Para mejorar la seguridad vial, Pons sugiere una serie medidas como implementar controles dinámicos más efectivos y actualizar las leyes obsoletas sobre tránsito. Sin embargo, reconoce que estas propuestas pueden ser impopulares entre algunos conductores.

Finalmente, Pons enfatizó la importancia de la educación vial y criticó su falta en las escuelas. "No tenemos educación vial en los colegios, así como forma sistemática, como algo constante", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.