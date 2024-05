FOTO: Fabián Pons: “En Seguridad Vial hay puestos políticos y no gente idónea”

Un camión quedó colgado de la Autopista 25 de Mayo tras sufrir un fuerte choque contra el guardarraíl. El hecho ocurrió esta madrugada a la altura de San Telmo, mano a Liniers y hubo corte total en la calle Perú, para evitar la posible caída del camión, así como también sobre la autopista.

El conductor tenía 1,65 gramos de alcohol en sangre. Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, en diálogo con Cadena 3 expresó que cada vez manejamos peor y explicó varios motivos.

“Tenemos ese sentido de omnipotencia, como la que tuvo este conductor profesional y la impunidad de saberse que no va a ser controlado o que rara vez los controlan. De casualidad no fue una tragedia mucho mayor. Si el contenedor estaba cargado, caía sobre la calle Perú. Por cuestiones como estas se nos ríen en el mundo. La alcoholemia 0 es algo que usaron los políticos para la foto, pero en la práctica no sirve”, resaltó el perito.

Afirmó que “los países desarrollados no tienen alcoholemia cero, manejan el margen de 0,2, porque no pueden obviar cuestiones culturales”.

También cuestionó que los conductores profesionales tienen casi las mismas exigencias que un conductor particular. “En lo hecho y fáctico no reduce la cantidad de accidentes que tenemos. La cantidad de accidentes subieron. De las 18 jurisdicciones que tienen alcohol 0 en todas subieron los accidentes de tránsito. Es incomprobable que se mida la cantidad de accidentes por conductores alcoholizados”, detalló.

“Si una ley no se cumple es porque no hay controles. El problema está en qué hacemos con el numerito. Hay que trabajar porque este problema está en 18 jurisdicciones de 24. No hay datos certeros de nada, y hay una perversidad con las estadísticas, que se nutren de datos provinciales que muchas veces se niegan”, resaltó el ingeniero vial.

En el 2022 mezclaron las estadísticas, entre los que murieron en accidentes en la calle y no se contabilizaron los accidentados que fallecieron en los hospitales.

Consultado por una posible solución a la problemática el presidente del Observatorio Vial afirmó que se debe sacar a los políticos y poner técnicos. “Se debe trabajar en los controles con funcionarios que sepan del tema. Se debe gestionar sobre la planificación. El problema en Argentina es que el tráfico está sectorizado y no federalizado”, aseguró.

Entrevista de “Ahora País”.