Ruckauf: "Vi a un señor demasiado seguro y a otro que sabe algo de Economía"

El debate presidencial despertó una gran expectativa en la sociedad a una semana de la segunda vuelta, que definirá el próximo 19 de noviembre si en los próximos cuatro años será presidida por Sergio Massa o Javier Milei.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el ex vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, contó cómo vio la contienda televisiva y adelantó que se trata de “una elección sumamente pasional y poco racional”.

Primera impresión. “Mi impresión es… depende de qué votante. Vi el debate anoche con dos personas que votan a Milei y dos que votan a Massa, todos amigos míos. Me interesaba ver la reacción del que ya había tomado una decisión. Cada grupo vio un debate distinto y siguió sosteniendo que era bueno lo del suyo y malo lo del otro. Luego hicimos un análisis, una charla, y yo tenía la sensación de que esto se repite en cada oyente estaríamos demostrando que el debate solamente es útil para aquel que no había tomado una decisión. Porque el que decide ve a aquel que no vota como algo muy negativo”.

Qué hace el ‘independiente’. “La sensación es que Argentina está mucho peor que hace más de un año. Milei no sabe ni entiende de gobernar, sabrá economía, pero no entiende de gobernar. Si Massa hubiera lograrlo sacarlo de las casillas hubiera obtenido un éxito importante. El resto queda en que observador independiente se dejó llevar por el debate. En mi caso, vi por un lado un señor demasiado seguro, es curioso que uno diga eso. Estaba postulando que iba a hacer todo lo que no pudo hacer. Y otro que sabía de economía, pero no mucho más. No está claro qué va a hacer el votante independiente”.

Macho alfa y peronismo. “El que tiene su fe peronista encuentra en Massa un nuevo macho alfa, como fue Néstor Kirchner, y para el que está en contra esta el diablo. Perón dejó una Ferrari y entre todos hicimos cuatro Fiat 600. Massa es el nuevo macho alfa, quien va a mandar, seguramente junto a Cristina, Máximo y Kicillof, si gana. Si gana, va a gobernar con ese grupo que es quien tiene los diputados y senadores. Llega condicionado. También hay un pequeño peronismo caminando con Milei. Otros están con Schiaretti, un personaje sumamente interesante, haber duplicado votos entre debate y elección me hace pensar, si se hubiera largado antes no hubiera tenido más éxito”.

Pasión vs. Razón. “Es difícil definir esto fuera de las pasiones, estamos frente a una elección sumamente pasional, poco racional. Pongámonos en el lugar del votante que ve que los que han transitado mucho tiempo en la política no los defienden. La mayor fortaleza de Milei está en eso, cuando se enoja con la casta, lo que hace es repudiar lo que la gente repudia”.

Maquiavelo y los ministros. “La opción Milei, termina definiéndose el día que elija su gabinete, si es electo el domingo, el lunes empieza el análisis que siempre recomendaba Maquiavelo al príncipe. Se lo juzga por sus ministros. En este caso, más que nunca, Milei tiene un diseño económico en la cabeza, el gobierno es mucho más importante en medio del colapso en que vivimos. Es política exterior, de seguridad, defensa, trabajo, acción social. Todos estos temas uno no siente que él esté metido. Hay que ver si tiene los ministros”.

Experiencia. “Gobernar es optar donde meter el dinero, que es escaso. Ejemplo en la complejidad toma de decisiones: te vas a reunir con mandatario extranjero, sabes que quiere el de argentina y vos de ese mandatario. Esto amplificado al infinito de todas las áreas del estado. Si gana Milei, veremos que elige como gabinete y ahí vamos a tener la primera pauta de cuán grande va a ser el cambio. Cuando escuchó hablar de dolarización digo esto no es posible rápidamente. Gobernamos con Carlos Menem y siete años después de tener estabilidad económica muy grande, Menem me dice, ¿y porque no pasamos a la dolarización? Ahí fui con Di Tella a Washington a analizar con Al Gore y la secretaria de Estado, y los norteamericanos un país de nuestro tamaño usando su moneda no les hacía gracia”.

Sociedades. “El voto a Milei es un voto duro, tiene piso y techo. Está en el 30%, que no es poco en Argentina. Con eso no se gana, se ganan con los independientes, como en todas las elecciones. Acercarse a una estructura que le puede dar fiscalización y equipos de gobierno me parece una maniobra inteligente. Como Morales hace rato es socio de Massa, también Macri hace rato muestra que tenía dos candidatos”.

Entrevista de Lucas Correa.