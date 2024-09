Rosario: denuncian que aparecieron ratas en cantidad en una escuela de Echesortu

En el barrio de Mendoza al 3800, en Rosario, los padres de los alumnos de la escuela Nro. 67 Juan E. Pestalozzi están en alerta debido a la presencia de ratas en el establecimiento educativo. La problemática ha sido confirmada por varios padres, quienes expresan su preocupación por la salud de sus hijos al móvil de Cadena 3 Rosario.

Una madre, que prefirió no ser identificada, comentó: "Me enteré hoy por el grupo de padres que había ratas en la escuela. Para mí es una falta de respeto porque recién enterarme hoy, hace febrero que está lleno de ratas en la escuela".

Además, mencionó que su hijo de ocho años podría contagiarse de enfermedades. "Dicen que en bibliotecas comen los libros, por el patio, en el baño, donde más frecuentan las ratas", agregó.

Otro padre relató que la información sobre la situación fue difundida a través de un grupo de WhatsApp y en la página web de la escuela, donde se menciona que el problema data de hace meses. "No sé por qué lo hacen público ahora. Lo único que sabemos es que la problemática está", expresó.

En contraste, algunos padres manifestaron que no han visto ratas en el establecimiento y también se atribuyó a la cercanía con un supermercado, uno de los lugares predilectos de estos roedores.

Una madre aseguró: "La escuela siempre es muy abierta a los padres, me sorprende que se haya mediatizado, pero no he visto nada". Sin embargo, otros consideran que podrían optar por no enviar a sus hijos hasta que la situación se resuelva.

Desde la dirección de la escuela se informó que están esperando autorización para llevar a cabo una desratización, aunque se encuentran limitados por cuestiones de presupuesto. Un padre expresó su frustración: "La educación pública está en un desastre, no sé cómo trabajan los maestros y bastante dedicación tienen".

La comunidad educativa se esfuerza por controlar la situación mientras esperan una solución definitiva. La preocupación persiste entre los padres, quienes están atentos a las novedades y esperan que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus hijos en la escuela.

Informe de Agostina Meneghetti.