Robos frente a una comisaría: "Tienen impunidad, no hay voluntad de cuidarnos"

Una vecina de la zona noroeste de Rosario, Ariana, denunció ante el móvil de Cadena 3 Rosario una serie de robos que se están produciendo a pocos metros de la comisaría 30ª. A pesar de estar ubicada en un área neurálgica del barrio, con una parada de colectivos y un centro de salud cercanos, los vecinos han sufrido varios robos en sus vehículos.

"Esta mañana me levanto para ir a trabajar como todos los días y cuando vengo a buscar el vehículo estaba el capot abierto, había una gorrita y tenía los cables cortados de la batería que no lograron llevarse. Pero después, mi marido me dice que se robaron cosas del baúl y de la guantera", relató. Esta es la segunda vez que le sucede algo similar en menos de dos meses.

Además del mencionado caso, otros vecinos también denunciaron situaciones similares. "Esa impunidad que tienen para hacerlo acá en la puerta", lamentó Ariana.

Consultada sobre qué respuesta obtiene al hablar con los agentes policiales sobre estos hechos, afirmó: "Nada. Nada, te miran y no te dicen nada". La vecina cuestionó si realmente hay voluntad por parte del cuerpo policial para cuidar el barrio.

Aparte del problema con los robos a vehículos estacionados cerca a la comisaría, Ariana reveló también problemas con iluminación pública en la zona: "También estamos sin luz. Sí, estamos haciendo la denuncia con los vecinos de ambos monoblocks alumbrado público para ver si nos reponen los cables. Se han robado los cables".

En cuanto a la presencia de otras fuerzas de seguridad en el barrio, la vecina comentó que ocasionalmente se ven controles de motos y vehículos, pero no siente que haya una presencia constante que genere sensación de seguridad.

Informe de Agostina Meneghetti.