Fuego en Totoras y desborde del río Carcarañá: balance desde Gestión de Riesgos

El sur de la provincia de Santa Fe atraviesa días de intensa actividad para los equipos de emergencia, que debieron responder a un voraz incendio en la localidad de Totoras y a las crecidas de cursos de agua en el sur provincial.

Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, realizó un balance positivo de ambas situaciones en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario este miércoles por la tarde.

Incendio controlado sin víctimas

El funcionario se encontraba regresando de Totoras, donde bomberos de la regional y locales, con el apoyo de la Secretaría de Protección Civil, lograron controlar por completo un siniestro de "magnitud muy importante". La pronta intervención evitó que se registraran heridos.

/Inicio Código Embebido/

#AHORA | Así está la situación en Totoras.



El incendio se produjo por la explosión de tanques de combustibles. pic.twitter.com/uWW4WpZlJS — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 4, 2025

/Fin Código Embebido/

"Desafectamos a los bomberos de la regional. Quedaron en tareas de enfriamiento y a la espera de las pericias los bomberos locales de Totoras, luego de un arduo trabajo", explicó Dolce.

La emergencia requirió, como medida de seguridad inicial, la evacuación preventiva de algunos vecinos debido a la gran cantidad de fuego y a la presencia de material combustible –específicamente gasoil– en la calle. Si bien los evacuados ya pueden regresar a sus hogares, una cuadra y manzanas aledañas permanecen sin suministro eléctrico, que fue cortado para facilitar las tareas de extinción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los riesgos posteriores, el funcionario aclaró: "Está interviniendo la brigada de materiales peligrosos que en principio trabajó para contener el gasoil". Agregó que, según los primeros análisis, "no había ningún otro material que generara inconvenientes" tóxicos, y que próximamente comenzarán con las tareas de limpieza definitiva.

Aguas en retroceso en el Carcarañá

Al ser consultado por la situación hídrica, tras las intensas lluvias del fin de semana que generaron inundaciones en María Teresa y el desborde del Carcarañá, el Director de Gestión de Riesgos entregó novedades alentadoras.

"Las novedades son positivas porque el agua viene descendiendo de forma constante en el Carcarañá", afirmó. Tras alcanzar su pico máximo durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles en localidades como Andino y Oliveros, el nivel del río comenzó a bajar de manera sostenida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dolce detalló que recorrió las zonas afectadas junto a los intendentes Leo Tempresta (Andino) y Martín Calori (Oliveros) para coordinar los recursos provinciales para la próxima etapa: la restitución de las familias que se auto-evacuaron. "Ahora toca esta etapa pos-emergencia", señaló.

La situación también mejora en María Teresa, la localidad más afectada del sur provincial, donde el agua ya se retiró por completo. Dolce confirmó que ayer estuvo en el lugar junto al secretario Marcos Escajadillo, por pedido del gobernador, evaluando los daños y coordinando con los equipos locales.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que no prevé lluvias importantes en el corto plazo, consolida este escenario de mejoría.

Entrevista de Lucas Correa.